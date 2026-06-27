«Στο μεταγραφικό στόχαστρο του Ηρακλή ο Ίκερ Μπράβο»
Ο Ηρακλής εξετάζει την περίπτωση του Ίκερ Μπράβο, σύφμωνα με τον δημοσιογράφο Ρούντι Γκαλέτι.
Ακόμη ένα όνομα από την ευρωπαϊκή αγορά συνδέεται με τον Ηρακλή, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα ο σύλλογος εξετάζει την περίπτωση του Ίκερ Μπράβο.
Όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος Ρούντι Γκαλέτι, ο Ισπανός επιθετικός της Ουντινέζε βρίσκεται στη μεταγραφική λίστα του «Γηραιού», χωρίς ωστόσο να υπάρχουν μέχρι στιγμής περισσότερες λεπτομέρειες για την πορεία της υπόθεσης.
Ο 20χρονος φορ θεωρείται ένα από τα αξιόλογα ταλέντα του ισπανικού ποδοσφαίρου και στο παρελθόν αγωνίστηκε στη Μπάγερ Λεβερκούζεν, όπου έγινε ο νεότερος παίκτης που σκόραρε στην ιστορία του συλλόγου στην Bundesliga.
Όσα έγραψε ο Γκαλέτι:
«Ο Ήρακλής Θεσσαλονίκης συνομιλεί με την Ουντινέζε για τον Ίκερ Μπράβο. Ο 21χρονος Ισπανός επιθετικός, ο οποίος πέρασε την περασμένη σεζόν ως δανεικός στη Λας Πάλμας, έχει αναδειχθεί σε στόχο για την ενίσχυση της επίθεσης της ελληνικής ομάδας.
Περισσότερες λεπτομέρειες αναμένονται σύντομα».