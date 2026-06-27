· Ηρακλής

«Στο μεταγραφικό στόχαστρο του Ηρακλή ο Ίκερ Μπράβο»

Ο Ηρακλής εξετάζει την περίπτωση του Ίκερ Μπράβο, σύφμωνα με τον δημοσιογράφο Ρούντι Γκαλέτι.

«Στο μεταγραφικό στόχαστρο του Ηρακλή ο Ίκερ Μπράβο»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ακόμη ένα όνομα από την ευρωπαϊκή αγορά συνδέεται με τον Ηρακλή, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα ο σύλλογος εξετάζει την περίπτωση του Ίκερ Μπράβο.

Όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος Ρούντι Γκαλέτι, ο Ισπανός επιθετικός της Ουντινέζε βρίσκεται στη μεταγραφική λίστα του «Γηραιού», χωρίς ωστόσο να υπάρχουν μέχρι στιγμής περισσότερες λεπτομέρειες για την πορεία της υπόθεσης.

Ο 20χρονος φορ θεωρείται ένα από τα αξιόλογα ταλέντα του ισπανικού ποδοσφαίρου και στο παρελθόν αγωνίστηκε στη Μπάγερ Λεβερκούζεν, όπου έγινε ο νεότερος παίκτης που σκόραρε στην ιστορία του συλλόγου στην Bundesliga.

Όσα έγραψε ο Γκαλέτι:

«Ο Ήρακλής Θεσσαλονίκης συνομιλεί με την Ουντινέζε για τον Ίκερ Μπράβο. Ο 21χρονος Ισπανός επιθετικός, ο οποίος πέρασε την περασμένη σεζόν ως δανεικός στη Λας Πάλμας, έχει αναδειχθεί σε στόχο για την ενίσχυση της επίθεσης της ελληνικής ομάδας.

Περισσότερες λεπτομέρειες αναμένονται σύντομα».

COMMENTS
LATEST NEWS
22:11 EUROLEAGUE

Ανακοίνωσε την μεταγραφή του Φρανσίσκο στη Βιλερμπάν ο Τόνι Πάρκερ!

21:54 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: «Σε συζητήσεις με την Ερζουρούμσπορ ο Οζντόεφ»

21:53 SUPER LEAGUE 2

Εποχή Νίκου Νιόπλια στον πάγκο των Χανίων

21:39 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τσέλσι: Συμφώνησε με Τσάκα, απομένει το «ΟΚ» της Σάντερλαντ

21:25 EUROLEAGUE

Μακάμπι Τελ Αβίβ: Σενάρια επιστροφής στο NBA για Λόνι Ουόκερ

21:17 GREEK BASKET LEAGUE

«Καμία πρόταση του Ολυμπιακού στον Παπανικολάου»

20:57 MUNDIAL

Κουρτουά: «Δεν πιστεύω ότι έχουμε την ίδια ποιότητα με την ομάδα του 2018»

20:44 SUPER LEAGUE

«Στο μεταγραφικό στόχαστρο του Ηρακλή ο Ίκερ Μπράβο»

20:36 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026, Σουηδία: Οι Σκανδιναβοί κάνουν προπόνηση σε... μισογκρεμισμένο γήπεδο!

20:18 EUROLEAGUE

Επίσημο του Τόνι Πάρκερ στη Βιλερμπάν!

20:01 MUNDIAL

Τραγωδία για τον Χάκπο: Ο Ολλανδός σταρ και η σύντροφός του έχασαν το αγέννητο παιδί τους

19:58 SUPER LEAGUE

Καλαμάτα: Τέλος ο Γιώργος Παμλίδης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας