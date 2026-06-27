Κουρτουά: «Δεν πιστεύω ότι έχουμε την ίδια ποιότητα με την ομάδα του 2018»

Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε το Βέλγιο, το οποίο διέλυσε με 5-1 τη Νέα Ζηλανδία και ολοκλήρωσε με ιδανικό τρόπο τις υποχρεώσεις του στον 7ο όμιλο.

Πέρα από τη μεγάλη νίκη, το παιχνίδι είχε και ιδιαίτερη σημασία για τον Τιμπό Κουρτουά, ο οποίος είχε έναν ακόμη λόγο να χαμογελά στο φινάλε της αναμέτρησης.

Ο 34χρονος τερματοφύλακας κατέγραψε την 18η συμμετοχή του σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου με το Βέλγιο, επίδοση που τον φέρνει στην κορυφή της σχετικής λίστας για τους «Κόκκινους Διαβόλους».

Ο αρχηγός της Εθνικής Βελγίου εξέφρασε την ικανοποίησή του για το προσωπικό του επίτευγμα, τονίζοντας παράλληλα πως για την ομάδα του η επιτυχία θα είναι να φτάσει τουλάχιστον μέχρι τα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Οι δηλώσεις του Κουρτουά:

«Είμαι πολύ υπερήφανος για το γεγονός ότι έγινα ο Βέλγος με τα περισσότερα ματς σε τελική φάση Μουντιάλ. Δεν πιστεύω ότι θα μπορέσω να ξεπεράσω τους Γιαν Βερτόνχεν και Ρομέλου Λουκάκου σε συνολικές εμφανίσεις , συνεπώς το να είμαι ο παίκτης με τα περισσότερα παιχνίδια στη διοργάνωση είναι κάτι το ξεχωριστό.

Θεωρώ ότι αν καταφέρουμε να φτάσουμε μέχρι τα προημιτελικά θα είναι κάτι το εξαιρετικό για εμάς και έπειτα όλα γίνονται στο ποδόσφαιρο. Βλέπουμε ένα ματς κάθε φορά. Δεν πιστεύω ότι έχουμε την ίδια ποιότητα με την ομάδα του 2018 αλλά έχουμε μία πολύ καλή ομάδα».