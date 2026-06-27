Μουντιάλ 2026, Σουηδία: Οι Σκανδιναβοί κάνουν προπόνηση σε... μισογκρεμισμένο γήπεδο!

Η εθνική Σουηδίας προετοιμάζεται πυρετωδώς για τη μεγάλη μάχη με τη Γαλλία στη φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όμως αυτό που έχει κλέψει την παράσταση είναι το προπονητικό της κέντρο.

Οι Σκανδιναβοί έχουν στήσει τη βάση τους στο Toyota Stadium στο Ντάλας, το οποίο αυτή την περίοδο θυμίζει περισσότερο... εργοτάξιο, με αποτέλεσμα οι εικόνες να έχουν γίνει αμέσως viral.

Η έδρα της FC Dallas βρίσκεται υπό ριζική ανακατασκευή με ορίζοντα το 2028, όμως η διαδικασία πήρε περίεργη τροπή όταν κατέρρευσε ξαφνικά μία από τις κερκίδες του σταδίου.

Το γεγονός αυτό προκάλεσε την εύλογη έκπληξη των ποδοσφαιριστών, με τον επιθετικό της ομάδας, Άρμπερ Ζενέλι, να σχολιάζει με χιούμορ στην εφημερίδα Bild:

«Απλώς αναρωτήθηκα τι συνέβη; Από όσο γνωρίζω, δεν υπήρξε κάποια καταιγίδα!»

Από την πλευρά του, ο αθλητικός διευθυντής της εθνικής Σουηδίας, Στέφαν Πέτερσον, εμφανίστηκε καθησυχαστικός, επιβεβαιώνοντας πως δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός:

«Προσπαθούσαν να κατεδαφίσουν κάτι και φαίνεται ότι έπεσε προς τη λάθος κατεύθυνση. Πιθανότατα χρησιμοποίησαν εκρηκτικό μηχανισμό και κάτι πήγε στραβά. Ευτυχώς, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον αγωνιστικό χώρο και όλους τους υπόλοιπους χώρους κανονικά, αν και οι παίκτες εξεπλάγησαν λίγο όταν έφτασαν».

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο από την προπόνηση της Σουηδίας με φόντο το μισογκρεμισμένο γήπεδο: