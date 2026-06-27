Wimbledon: Μεσημέρι Δευτέρας η πρεμιέρα του Τσιτσιπά στο Λονδίνο

Τις υποχρεώσεις του στο Wimbledon ξεκινά ο Στέφανος Τσιτσιπάς, με τον Έλληνα πρωταθλητή να αντιμετωπίζει το μεσημέρι της Δευτέρας (29/6) τον Ουγκό Γκαστόν στον πρώτο γύρο του Grand Slam.

Wimbledon: Μεσημέρι Δευτέρας η πρεμιέρα του Τσιτσιπά στο Λονδίνο
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Στο δεύτερο χρονικά παιχνίδι στο Court 16, τη Δευτέρα (29/6) θα κάνει πρεμιέρα στο Wimbledon ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Αντίπαλός του στον πρώτο γύρο θα είναι ο Ουγκό Γκαστόν, με τον αγώνα να ξεκινά ανάμεσα στις 15:30 και τις 16:00 ώρα Ελλάδας (Novasports 6).

Ο νικητής του αγώνα Τσιτσιπάς-Γκαστόν θα βρει επόμενο αντίπαλο τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Νόβακ Τζόκοβιτς και τον Γιμπίνγκ Γου.

Πριν από τον αγώνα του Έλληνα Τενίστα με τον Γάλλο, στο Court 16 θ΄ αγωνιστούν οι Αντρέι Ρούμπλεφ και Ρόμαν Σαφιούλιν.

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