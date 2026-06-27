Ολυμπιακός: Στην Αθήνα ο Μπάλσα Πόποβιτς - Οι πρώτες δηλώσεις του Μαυροβούνιου

Ο Μπάλσα Πόποβιτς έφτασε το απόγευμα του Σαββάτου (27/06) στην Αθήνα, προκειμένου να διευθετήσει τις τελευταίες λεπτομέρειες της μεταγραφής του στον Ολυμπιακό από τον Ερυθρό Αστέρα.

Λίγο πριν τις 16:00, ο Πόποβιτς πάτησε ελληνικό έδαφος στο «Ελ. Βενιζέλος». Ο Μαυροβούνιος τερματοφύλακας αναμένεται να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να ανακοινωθεί επίσημα από την «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ.

Στις πρώτες του δηλώσεις εξέφρασε τον ενθουσιασμό του που βρίσκεται στην Ελλάδα, ενώ τόνισε πως το κίνητρό του είναι να παίξει στο Champions League.

Αναλυτικά όσα ανέφερε

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που είμαι εδώ. Ο Ολυμπιακός είναι ένας γίγαντας της Ευρώπης και είμαι ενθουσιασμένος που θα αγωνιστώ μπροστά σε αυτούς τους οπαδούς. Νομίζω ήταν το ιδανικό τάιμινγκ να έρθω εδώ, μετά από μία τέλεια χρονιά πέρυσι για μένα να αγωνιστώ τώρα για τον Ολυμπιακό».

«Δεν γινόταν να πω «όχι» στον Ολυμπιακό. Ήθελα πολύ να έρθω εδώ. Ονειρεύομαι ότι θα πάρουμε το double και φυσικά να παίξω στο Champions League», τόνισε.

Φωτογραφίες από την άφιξη του Πόποβιτς: