Σοκ στο Πανελλήνιο Κορασίδων: Απρόκλητη επίθεση στον υπεύθυνο ακαδημιών του Παναθηναϊκού (vid)

Σκηνές που δεν συνάδουν σε καμία περίπτωση με τον αθλητισμό εκτυλίχθηκαν μετά το φινάλε του ημιτελικού στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κορασίδων.

Συγκεκριμένα, ο προπονητής του Παναθλητικού, Θόδωρος Ονάσογλου, προχώρησε σε απρόκλητη σωματική επίθεση κατά του υπεύθυνου ακαδημιών του Παναθηναϊκού, Μάκη Κουτσονικόλα, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζει πλέον τον κίνδυνο βαριάς τιμωρίας, καθώς το περιστατικό έχει καταγραφεί τόσο σε βίντεο όσο και στο Φύλλο Αγώνα.

Την ώρα που οι δύο ομάδες βρίσκονταν στη διαδικασία των καθιερωμένων χαιρετισμών μετά τη λήξη, ο Θόδωρος Ονάσογλου (ο οποίος βρίσκεται και στο τεχνικό επιτελείο της γυναικείας ομάδας του Παναθλητικού) ενέργησε ως χούλιγκαν, πλησιάζοντας από πίσω τον υπεύθυνο των ακαδημιών του «τριφυλλιού» πιάνοντάς τον από τον λαιμό.

Το απαράδεκτο αυτό επεισόδιο έχει πάρει ήδη τον δρόμο της δικαιοσύνης, με τον έμπειρο τεχνικό να βρίσκεται αντιμέτωπος με εξοντωτική ποινή από τα πειθαρχικά όργανα του μπάσκετ.

Για την ιστορία τα κορίτσια του Παναθηναϊκού επικράτησαν με 65-59 και θα διεκδικήσουν τον τίτλο απέναντι στον ΠΑΟΚ, ωστόσο η σπουδαία προσπάθεια των νεαρών αθλητριών (ηλικίας 14-16 ετών) αμαυρώθηκε πλήρως από τη συμπεριφορά του τεχνικού των γηπεδούχων.

Όσα αναφέρει το Φύλλο Αγώνα:

"Αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα και κατά τον χαιρετισμό των ομάδων συνέβησαν τα εξής:

Η Team Manager της Α ομάδας (Αποστολίδου Κ.) απευθυνόμενη στο διαιτητή Κανελλίδη Νικόλαο του είπε: «Έτσι Νίκο έτσι στηρίζουμε τη Θεσσαλονίκη, δεν καταλαβαίνεις τι σου λέω γιατί είσαι κοπάνος».Σε συνέχεια των χαιρετισμών των ομάδων ο Team Manager της Β ομάδας (Κουτσονικόλας Μάκης) απευθύνθηκε στην κερκίδα φωνάζοντας «Και έτσι σας νικάω και έτσι σας νικάω».

Αμέσως μετά δημιουργήθηκε ένταση μεταξύ του προθαλαμευόμενου και του προπονητή της Α ομάδας (Ωνάσογλου Θ) η οποία κατέληξε με τον κ. Ωνάσογλου να πιάνει τον κ. Κουτσονικόλα από το γιακά και το λαιμό. Η κατάσταση αποφορτίστηκε με την παρέμβαση ψυχραιμοτέρων".Ο Ονάσογλου κινδυνεύει πλέον με βαριά ποινή και αποκλεισμό από τα γήπεδα μπάσκετ.

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