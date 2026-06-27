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Παναθηναϊκός: Οριστική συμφωνία με την Τουν για Ράστοντερ - Υπογράφει τη Δευτέρα

Οριστικά παίκτης του Παναθηναϊκού θα πρέπει να θεωρείται ο Ελμίν Ράστοντερ, με τον διεθνή Σκοπιανό να υπογράφει συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας τη Δευτέρα (29/6) και να ενσωματώνεται άμεσα στην προετοιμασία του «τριφυλλιού».

Παναθηναϊκός: Οριστική συμφωνία με την Τουν για Ράστοντερ - Υπογράφει τη Δευτέρα
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Σε οριστική συμφωνία με την Τουν για την απόκτηση του Ελμίν Ράστοντερ, ήρθε ο Παναθηναϊκός, με τους «πράσινους» να δίνουν τα χέρια με τον Σκοπιανό επιθετικό για τετραετές συμβόλαιο.

Ο 24χρονος αναμένεται τη Δευτέρα (29/6) στην Αθήνα για τις υπογραφές και μετέπειτα θα ενσωματωθεί άμεσα στην προετοιμασία της ομάδας στο Άπελντοορν της Ολλανδίας.

Ο θηριώδης φορ (1.91) έρχεται στην Ελλάδα, εξαργυρώνοντας την πιο παραγωγική και ώριμη σεζόν της καριέρας του.

Την περασμένη χρονιά με τη φανέλα της Τουν, αποτέλεσε το βαρύ πυροβολικό της ομάδας, μετρώντας 15 γκολ και 6 ασίστ σε 37 συμμετοχές σε 2.782' αγωνιστικά λεπτά.

Στην Ελβετία αγωνίστηκε την τελευταία διετία –ξεκινώντας από τη δεύτερη κατηγορία της χώρας– και κατέγραψε συνολικά 67 εμφανίσεις με απολογισμό 20 τέρματα και 8 ασίστ. Παράλληλα, ο Ράστοντερ είναι εν ενεργεία διεθνής με την εθνική ομάδα των Σκοπίων, έχοντας ήδη προλάβει να φορέσει το εθνόσημο 9 φορές.

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