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ΠΑΟΚ: Ανακοίνωσε τα φιλικά που θα δώσει στην Ολλανδία

Τον αγωνιστικό του προγραμματισμό για το καλοκαίρι γνωστοποίησε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ανακοίνωσε τα φιλικά που θα δώσει στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας του στην Ολλανδία.

ΠΑΟΚ: Ανακοίνωσε τα φιλικά που θα δώσει στην Ολλανδία
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Ο ΠΑΟΚ στην προετοιμασία του στην Ολλανδία θα αντιμετωπίσει κατά σειρά τις Μπέβερεν (01/07), Βέστερλο (04/07), ΑΕΚ Λάρνακας (07/07) και Τβέντε (11/07), σε μια σειρά αγώνων που θα προσφέρουν σημαντικά συμπεράσματα στο τεχνικό επιτελείο ενόψει της νέας σεζόν.

Ξεχωρίζει φυσικά η αναμέτρηση με την Τβέντε, η οποία θα έχει ιδιαίτερο χαρακτήρα, καθώς οι δύο ομάδες θα αγωνιστούν σε δύο ημίχρονα των 90 λεπτών, με ενδιάμεσο διάλειμμα, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους προπονητές να δοκιμάσουν όσο το δυνατόν περισσότερα σχήματα και ποδοσφαιριστές.

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