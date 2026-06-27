ΠΑΟΚ: Ανακοίνωσε τα φιλικά που θα δώσει στην Ολλανδία

Ο ΠΑΟΚ στην προετοιμασία του στην Ολλανδία θα αντιμετωπίσει κατά σειρά τις Μπέβερεν (01/07), Βέστερλο (04/07), ΑΕΚ Λάρνακας (07/07) και Τβέντε (11/07), σε μια σειρά αγώνων που θα προσφέρουν σημαντικά συμπεράσματα στο τεχνικό επιτελείο ενόψει της νέας σεζόν.

Ξεχωρίζει φυσικά η αναμέτρηση με την Τβέντε, η οποία θα έχει ιδιαίτερο χαρακτήρα, καθώς οι δύο ομάδες θα αγωνιστούν σε δύο ημίχρονα των 90 λεπτών, με ενδιάμεσο διάλειμμα, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους προπονητές να δοκιμάσουν όσο το δυνατόν περισσότερα σχήματα και ποδοσφαιριστές.