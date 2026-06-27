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Στιγμές ευφορίας στο Μεξικό: Σήκωσαν στα χέρια τον Πινέδα οι συμπαίκτες του! (vid)

Στο Μεξικό απολαμβάνουν την πρόκριση στα νοκ-άουτ και αυτό βγαίνει προς τα έξω.

Στιγμές ευφορίας στο Μεξικό: Σήκωσαν στα χέρια τον Πινέδα οι συμπαίκτες του! (vid)
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Το Μεξικό έκανε το «3 στα 3» στους ομίλους του Μουντιάλ 2026 διαλύοντας στην τελευταία αγωνιστική με 3-0 την Τσεχία.

Το κλίμα στην ομάδα είναι στα ύψη, κάτι που φάνηκε και στην προπόνηση, όπου οι παίκτες σήκωσαν στα χέρια και αποθέωσαν τον άσο της ΑΕΚ, Ορμπελίν Πινέδα, παρά τα λίγα αγωνιστικά του λεπτά που του έχει δώσει ο ομοσπονδιακός προπονητής, Χαβιέ Αγκίρε.

Ο χαφ της Ένωσης, που αποτελεί μια από τις πιο αγαπητές προσωπικότητες στα αποδυτήρια της εθνικής του, μοιράστηκε τις σχετικές φωτογραφίες και το βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, με τα μεξικανικά ΜΜΕ να αναπαράγουν αμέσως το στιγμιότυπο.

Μέχρι στιγμής ο Πινέδα έχει καταγράψει 19 λεπτά συμμετοχής στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ωστόσο αυτό δεν αλλοιώνει στο ελάχιστο τη θετική του ενέργεια.

Ο Πινέδα ολοκλήρωσε μια ονειρική σεζόν με την ΑΕΚ, μετρώντας 50 συμμετοχές, 5 γκολ και 5 ασίστ, οδηγώντας την στην κατάκτηση του τίτλου και μέχρι τους «8» του Conference League.

https://www.instagram.com/p/DaEXUypDp4J/
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