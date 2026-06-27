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Μουντιάλ 2026: Επέστρεψε στην Εθνική Γαλλίας ο Ντεσάν μετά την απώλεια της μητέρας του

Στην Εθνική Γαλλίας επέστρεψε ο Ντιντιέ Ντεσάν μετά από λίγες ημέρες απουσίας.

Μουντιάλ 2026: Επέστρεψε στην Εθνική Γαλλίας ο Ντεσάν μετά την απώλεια της μητέρας του
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Ο Ντιντιέ Ντεσάν είχε αποχωρήσει από την αποστολή στις ΗΠΑ, όπου διεξάγεται το Μουντιάλ 2026, καθώς τις προηγούμενες ημέρες έχασε τη μητέρα του και ταξίδεψε στη Γαλλία, για να παραστεί στην κηδεία.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός των «τρικολόρ» επέστρεψε σήμερα (27/06) στη Βοστώνη και ενσωματώθηκε ξανά στις προπονήσεις της Εθνικής ομάδας, η οποία συνεχίζει την προετοιμασία της για τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Ο Ντεσάν αναμένεται να βρίσκεται κανονικά στον πάγκο της Γαλλίας στο παιχνίδι της φάσης των «32» απέναντι στη Σουηδία, το οποίο θα διεξαχθεί τα μεσάνυχτα της Τρίτης (30/06) στο MetLife Stadium, στο New Jersey.

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