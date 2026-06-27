Ομπράντοβιτς στο Βελιγράδι: Το επικό σχόλιο για τις κόκκινες φανέλες που προκάλεσε γέλιο (vids)

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έδωσε το «παρών» στο 25ο προπονητικό συνέδριο «Ντούσαν Ίβκοβιτς» στο Βελιγράδι, με τον Παναθηναϊκό AKTOR να είναι μαζί με τον Ντούσαν Αλιμπίγιεβιτς οι κύριοι ομιλητές του σεμιναρίου

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασής του στο παρκέ, ο «Ζοτς» παρατήρησε πως οι νεαροί αθλητές των ομάδων επίδειξης φορούσαν κόκκινες και λευκές εμφανίσεις.

Λαμβάνοντας υπόψη τη σύνδεσή του με τον Παναθηναϊκό (αλλά και την Παρτιζάν), ο έμπειρος τεχνικός δεν άφησε τη συγκυρία ασχολίαστη, λέγοντας:

«Έχετε διαλέξει πάρα πολύ όμορφα χρώματα...»

Αξίζει να σημειωθεί πως το σεμινάριο συγκέντρωσε την ελίτ των πάγκων, καθώς ανάμεσα στους παρευρισκόμενους και ομιλητές ήταν και άλλοι κορυφαίοι τεχνικοί, όπως ο Έτορε Μεσίνα.

https://www.instagram.com/p/DaFmq8cqaCn/