· Βαλένθια

«Συμφώνησε με Βαλένθια ο Τι Τζέι Σορτς»

Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του φαίνεται πως έχει βρει ο Τι Τζέι Σορτς, μετά την αποχώρησή του από τον Παναθηναϊκό.

«Συμφώνησε με Βαλένθια ο Τι Τζέι Σορτς»
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Ο Τι Τζέι Σορτς αποτελεί παρελθόν από τον Παναθηναϊκό και ισπανικά δημοσιεύματα αναφέρουν πως ο 26χρονος γκαρντ έχει συμφωνήσει με τη Βαλένθια.

Ο Σορτς φέρεται να έχει δώσει τα χέρια για συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών, με τις τελευταίες λεπτομέρειες να απομένουν, ώστε να ολοκληρωθεί και επίσημα η μεταγραφή του στη Βαλένθια και να ανακοινωθεί από τον ισπανικό σύλλογο.

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