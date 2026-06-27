«Συμφώνησε με Βαλένθια ο Τι Τζέι Σορτς»

Ο Τι Τζέι Σορτς αποτελεί παρελθόν από τον Παναθηναϊκό και ισπανικά δημοσιεύματα αναφέρουν πως ο 26χρονος γκαρντ έχει συμφωνήσει με τη Βαλένθια.

Ο Σορτς φέρεται να έχει δώσει τα χέρια για συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών, με τις τελευταίες λεπτομέρειες να απομένουν, ώστε να ολοκληρωθεί και επίσημα η μεταγραφή του στη Βαλένθια και να ανακοινωθεί από τον ισπανικό σύλλογο.