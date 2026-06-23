Τέλος και επίσημα από τον Παναθηναϊκό ο Σορτς

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας της με τον Τι Τζέι Σορτς.

Η ομάδα του «τριφυλλιού» γνωστοποίησε το «διαζύγιο» των δύο πλευρών και με τον τρόπο της αναγνώρισε την εξαιρετική προσπάθεια που έκανε ο Αμερικανός καθ’ όλη τη διάρκεια της παρουσίας του στην ομάδα, με τις δύο πλευρές να «χωρίζουν» με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Αναλυτικά ο Παναθηναϊκός ανέφερε:

«Σε ευχαριστούμε Τι Τζέι Σορτς.

Έδωσες τα πάντα στο παρκέ και έκανες κάθε στιγμή ξεχωριστή.

Σου ευχόμαστε ότι καλύτερο για τη συνέχεια της καριέρας σου.

Μια φορά πράσινος, για πάντα πράσινος»