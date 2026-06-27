Formula 1: Pole position για τον Ράσελ στην Αυστρία μετά από επεισοδιακό φινάλε

Ο Τζορτζ Ράσελ έκανε την απόλυτη ανατροπή στην Αυστρία, παίρνοντας την πιο επεισοδιακή pole position της χρονιάς με χρόνο 1:06.113. Σε ένα φινάλε-θρίλερ, οι Λεκλέρ και Χάμιλτον ακολούθησαν στην τριάδα, ενώ ο Μαξ Φερστάπεν είχε ατύχημα στα τελευταία λεπτά χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί.

Formula 1: Pole position για τον Ράσελ στην Αυστρία μετά από επεισοδιακό φινάλε
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Σε μια από τις πιο επεισοδιακές κατατακτήριες δοκιμές των τελευταίων ετών, ο Τζορτζ Ράσελ έκανε την έκπληξη και κατέκτησε την pole position για το Grand Prix της Αυστρίας.

Αν και ο Βρετανός οδηγός της Mercedes δεν βρισκόταν στην πρώτη τριάδα κατά το Q1 και το Q2, έκανε έναν ασύλληπτο γύρο στο Q3 και με χρόνο 1:06.113 «σκαρφάλωσε» στην κορυφή.

Πίσω από τον ασταμάτητο Ράσελ θα εκκινήσει ο Σαρλ Λεκλέρ με τη Ferrari (1:06.349), ενώ την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε ο Λιούις Χάμιλτον (1:06.408).

Στην τέταρτη θέση βρέθηκε ο «διόσκουρος» του Ράσελ, Κίμι Αντονέλι, αφήνοντας πέμπτο τον Μαξ Φερστάπεν.

Ο Ολλανδός παγκόσμιος πρωταθλητής ήταν ο μεγάλος άτυχος της ημέρας, καθώς στο φινάλε της διαδικασίας συγκρούστηκε με τις μπαριέρες. Ευτυχώς, η ταχύτητα του μονοθεσίου του είχε ήδη μειωθεί, με αποτέλεσμα να αποφευχθεί κάποιος τραυματισμός.

Την πρώτη δεκάδα του grid συμπλήρωσαν κατά σειρά οι Λάντο Νόρις (6ος), Όσκαρ Πιάστρι (7ος), Ισάκ Χατζάρ (8ος), Λίαμ Λόσον (9ος) και Άρβιντ Λίντμπλαντ (10ος, με χρόνο 1:07.007).

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