Σουηδία: Χάνει το υπόλοιπο του Μουντιάλ ο Ισάκ Χίεν

Με σημαντική απώλεια θα συνεχίσει η Eθνική Σουηδίας τις υποχρεώσεις της στο Μουντιάλ 2026, καθώς ο Ισάκ Χίεν δεν θα αγωνιστεί ξανά στη διοργάνωση λόγω τραυματισμού.

Ο διεθνής κεντρικός αμυντικός τραυματίστηκε στον οπίσθιο μηριαίο στην αναμέτρηση με την Ιαπωνία (1-1) και, όπως έγινε γνωστό, δεν θα προλάβει το υπόλοιπο του τουρνουά.

Η Σουηδία έχει μπροστά της τη δύσκολη αναμέτρηση με τη Γαλλία στη φάση των «32», ωστόσο θα κληθεί να την αντιμετωπίσει χωρίς τον στόπερ της Αταλάντα, ο οποίος αποτελούσε βασικό στέλεχος της αμυντικής γραμμής.

Όσα δήλωσε ο γιατρός της Σουηδίας, Γιόνας Βέρνερ:

«Ο Ισάκ υπέστη έναν τραυματισμό στον αριστερό οπίσθιο μηριαίο σε τέτοιο βαθμό που δεν θα μπορέσει να συμμετάσχει περαιτέρω στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Θα επιστρέψει στο σύλλογό του και ο τραυματισμός σημαίνει ότι θα μείνει μακριά από το ποδόσφαιρο για κάποιο χρονικό διάστημα».