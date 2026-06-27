Σουηδία: Χάνει το υπόλοιπο του Μουντιάλ ο Ισάκ Χίεν
Ο Ισάκ Χίεν θα χάσει τη συνέχεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς τραυματίστηκε στην αναμέτρηση της Σουηδίας με την Ιαπωνία.
Με σημαντική απώλεια θα συνεχίσει η Eθνική Σουηδίας τις υποχρεώσεις της στο Μουντιάλ 2026, καθώς ο Ισάκ Χίεν δεν θα αγωνιστεί ξανά στη διοργάνωση λόγω τραυματισμού.
Ο διεθνής κεντρικός αμυντικός τραυματίστηκε στον οπίσθιο μηριαίο στην αναμέτρηση με την Ιαπωνία (1-1) και, όπως έγινε γνωστό, δεν θα προλάβει το υπόλοιπο του τουρνουά.
Η Σουηδία έχει μπροστά της τη δύσκολη αναμέτρηση με τη Γαλλία στη φάση των «32», ωστόσο θα κληθεί να την αντιμετωπίσει χωρίς τον στόπερ της Αταλάντα, ο οποίος αποτελούσε βασικό στέλεχος της αμυντικής γραμμής.
Όσα δήλωσε ο γιατρός της Σουηδίας, Γιόνας Βέρνερ:
«Ο Ισάκ υπέστη έναν τραυματισμό στον αριστερό οπίσθιο μηριαίο σε τέτοιο βαθμό που δεν θα μπορέσει να συμμετάσχει περαιτέρω στο Παγκόσμιο Κύπελλο.
Θα επιστρέψει στο σύλλογό του και ο τραυματισμός σημαίνει ότι θα μείνει μακριά από το ποδόσφαιρο για κάποιο χρονικό διάστημα».