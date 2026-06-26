Wimbledon: Κόντρα στην Τάουσον η πρεμιέρα της Σάκκαρη

Η Μαρία Σάκκαρη έμαθε την αντίπαλό της για τον πρώτο γύρο του Wimbledon, με την Ελληνίδα πρωταθλήτρια να ξεκινά τις υποχρεώσεις της απέναντι στην Κλάρα Τάουσον.

Εφόσον καταφέρει να ξεπεράσει το εμπόδιο της Δανής τενίστριας, στον δεύτερο γύρο θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια της αναμέτρησης ανάμεσα στην Ανχελίνα Καλίνινα και την Καμίλα Ραχίμοβα.

Η συνέχεια, ωστόσο, γίνεται ακόμη πιο απαιτητική, καθώς στον τρίτο γύρο υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο διασταύρωσης με την Τζάσμιν Παολίνι, μία από τις ισχυρότερες παρουσίες του ταμπλό.

Εφόσον η Σάκκαρη φτάσει στη φάση των «16», το πιθανότερο σενάριο τη φέρνει αντιμέτωπη με την Ίγκα Σβιόντεκ, σε μία από τις πιο δύσκολες αναμετρήσεις που θα μπορούσε να προκύψει στη διοργάνωση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η επιστροφή της Σερένα Γουίλιαμς στα κορτ του Wimbledon. Η θρυλική Αμερικανίδα, η οποία αγωνίζεται ξανά σε Grand Slam έπειτα από τέσσερα χρόνια, θα κάνει την πρεμιέρα της απέναντι στην Αυστραλή Μάγια Τζόιντ, σε ένα από τα παιχνίδια που συγκεντρώνουν τα βλέμματα του φίλαθλου κοινού.

Οι πιθανοί προημιτελικοί

Σαμπαλένκα-Αντρέεβα

Πεγκούλα-Γκοφ

Σβιτολίνα-Σβιόντεκ

Ανισιμόβα-Ριμπάκινα