Σεισμός στη Βενεζουέλα: Στιγμές πανικού σε αγώνα μπέιζμπολ που «λύγισε» από τις δονήσεις!

Σκηνές απόλυτου τρόμου εκτυλίχθηκαν στη Βενεζουέλα, η οποία επλήγη από δύο ισχυρούς σεισμούς που προκάλεσαν εκτεταμένο χάος και σοβαρές καταστροφές σε ολόκληρη τη χώρα, με τις αρχές να εκφράζουν φόβους για δεκάδες χιλιάδες θύματα.

Μέσα σε διάστημα μόλις 40 δευτερολέπτων, η χώρα βρέθηκε αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή καταστροφή, καθώς δύο διαδοχικές δονήσεις μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, μαζί με περισσότερους από 20 μετασεισμούς, έπληξαν τη βόρεια ακτή και μετέτρεψαν την πρωτεύουσα, Καράκας, σε εικόνα πλήρους αποδιοργάνωσης. Η United States Geological Survey εκτιμά ότι υπάρχει πιθανότητα 39% έως 44% ο απολογισμός των νεκρών να φτάσει έως και τους 100.000, γεγονός που αποτυπώνει το μέγεθος της καταστροφής.

Την ώρα των σεισμών βρίσκονταν σε εξέλιξη αγώνες του πρωταθλήματος μπέιζμπολ της χώρας, οι οποίοι διακόπηκαν άμεσα όταν τα γήπεδα άρχισαν να σείονται έντονα. Η στιγμή που το γήπεδο φαίνεται να «λυγίζει» καταγράφηκε σε βίντεο, την ώρα που παίκτες και φίλαθλοι προσπαθούσαν να καταλάβουν τι συμβαίνει. Ο πανικός κυριάρχησε τόσο στις εξέδρες όσο και στον αγωνιστικό χώρο, με τις αρχές να προχωρούν σε άμεσες εκκενώσεις και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης για την απομάκρυνση του κόσμου.