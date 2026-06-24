Wimbledon: Ο αντίπαλος του Σακελλαρίδη στον τρίτο προκριματικό γύρο

Ο Στέφανος Σακελλαρίδης θα αντιμετωπίσει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Wimbledon τον Βρετανό Όλιβερ Τάρβετ, σε μια αναμέτρηση με φόντο το εισιτήριο για το κυρίως ταμπλό.

Ο Τάρβετ συμμετέχει στο τουρνουά με wild card και ήδη έχει πραγματοποιήσει δύο σημαντικές νίκες, απέναντι στον Άλεξ Μπολτ με 7-6(3), 7-5 και τον Αλέξις Γκαλάρνο με 7-5, 6-2. Ο 22χρονος Βρετανός βρίσκεται στο Νο 349 της παγκόσμιας κατάταξης.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τάρβετ ξεχωρίζει στο Wimbledon. Πέρσι, ως Νο 733 στον κόσμο, είχε εκμεταλλευτεί μια τελευταία στιγμή wild card για τα προκριματικά και, παρά τις απαιτητικές συνθήκες προετοιμασίας, κατάφερε όχι μόνο να προκριθεί στο κυρίως ταμπλό, αλλά και να φτάσει έως τον δεύτερο γύρο, όπου αποκλείστηκε από τον Κάρλος Αλκαράθ.