Wimbledon: Ο αντίπαλος του Σακελλαρίδη στον τρίτο προκριματικό γύρο

Τον επόμενο αντίπαλο στην πορεία του προς το κυρίως ταμπλό του Wimbledon έμαθε ο Στέφανος Σακελλαρίδης.

Wimbledon: Ο αντίπαλος του Σακελλαρίδη στον τρίτο προκριματικό γύρο
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Στέφανος Σακελλαρίδης θα αντιμετωπίσει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Wimbledon τον Βρετανό Όλιβερ Τάρβετ, σε μια αναμέτρηση με φόντο το εισιτήριο για το κυρίως ταμπλό.

Ο Τάρβετ συμμετέχει στο τουρνουά με wild card και ήδη έχει πραγματοποιήσει δύο σημαντικές νίκες, απέναντι στον Άλεξ Μπολτ με 7-6(3), 7-5 και τον Αλέξις Γκαλάρνο με 7-5, 6-2. Ο 22χρονος Βρετανός βρίσκεται στο Νο 349 της παγκόσμιας κατάταξης.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τάρβετ ξεχωρίζει στο Wimbledon. Πέρσι, ως Νο 733 στον κόσμο, είχε εκμεταλλευτεί μια τελευταία στιγμή wild card για τα προκριματικά και, παρά τις απαιτητικές συνθήκες προετοιμασίας, κατάφερε όχι μόνο να προκριθεί στο κυρίως ταμπλό, αλλά και να φτάσει έως τον δεύτερο γύρο, όπου αποκλείστηκε από τον Κάρλος Αλκαράθ.

COMMENTS
LATEST NEWS
21:50 MUNDIAL

LIVE Βοσνία - Κατάρ

21:43 EUROLEAGUE

Γιαννακόπουλος για Φαλ: «Εμείς δεν ελληνοποιούμε αθλητές, τυπικό πλέον να πάρει ελληνική ταυτότητα»

21:40 MUNDIAL

Live Ελβετία - Καναδάς

21:24 EUROLEAGUE

«Βόμβα» Παναθηναϊκού με Φαλ - Τον ανακοίνωσε για 2+1 χρόνια

21:15 MUNDIAL

Ελβετία - Καναδάς: Οι ενδεκάδες των ομάδων για την τρίτη αγωνιστική των ομίλων του Μουντιάλ

21:14 NBA

Πολ Πιρς για ανταλλαγή Αντετοκούνμπο: «Μου αρέσει αυτή η κίνηση, χρειάζονται μερικά ακόμα κομμάτια»

21:06 MUNDIAL

Βοσνία – Κατάρ: Οι ενδεκάδες των ομάδων

20:56 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Η έκπληξη των ποδοσφαιριστών της Αργεντινής στον Μέσι (video)

20:45 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ορλάντο Σίτι: Μετά τον Γκριεζμάν, στο στόχαστρο και ο Σαντιάγο Χιμένες

20:19 EUROLEAGUE

Το «αντίο» του Μπλόσομγκεϊμ στη Μονακό

19:52 SUPER LEAGUE

Λεβαδειακός: Επίσημα νέος προπονητής ο Ηλίας Χαραλάμπους

19:51 GREEK BASKET LEAGUE

Ολυμπιακός: Το συγκινητικό «αντίο» του ΜακΚίσικ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας