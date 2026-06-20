Βαλκανικό 2026: Εξαιρετική αρχή στον Βόλο με πολλά μετάλλια και ρεκόρ

Το 2025 το πρώτο ελληνικό 1-2 στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα 2026 στο Πανθεσσαλικό στάδιο, ήρθε από τις αδερφές Ζενέγια στα 400 μ. εμπόδια. Φέτος τη σκυτάλη πήραν οι άλτριες του τριπλούν, Σπυριδούλα Καρύδη και Οξάνα Κορένεβα.

Η μάχη για το χρυσό μετάλλιο ανάμεσα στις δύο Ελληνίδες έβγαλε και πολύ μεγάλες επιδόσεις με την Καρύδη να γράφει το πρώτο της άλμα πάνω από τα 14 μέτρα μετά τις 26 Ιουνίου του 2021, καθώς σημείωσε 14.09 (0.0)!

Ήταν ένα άλμα-δήλωση επιστροφής για την Κερκυραία πρωταθλήτρια Ευρώπης Κ20 του 2019 στη μεγάλη σκηνή. Μία προσπάθεια πριν, η Οξάνα Κορένοβα προσγειώθηκε στα 14.00, σπάζοντας αυτό το ψυχολογικό φράγμα για το αγώνισμα, για δεύτερη συνεχή χρονιά, λίγο πριν κλείσει τα 34. Μάλιστα είχε άλλο ένα καλό άλμα, το τρίτο καλύτερο του αγώνα με 13.84 (1.5).

Πολύ ποιοτικός, όπως αναμενόταν, ήταν ο αγώνας της σφυροβολίας ανδρών, που μας χάρισε άλλο ένα χρυσό μετάλλιο, το πρώτο στους άνδρες, από τον Χρήστο Φραντζεσκάκη.

Ο Μάρκος Μέμα, που πλέον, αγωνίζεται με τα αλβανικά χρώματα, πήρε το προβάδισμα με 75.61 με την πρώτη βολή και το διεύρυνε ρίχνοντας 76.57 αμέσως μετά, την ώρα που ο Φραντζεσκάκης ξεκίνησε με άκυρη και 72.90 και ο Γιώργος Παπαναστασίου με δύο άκυρες! Στην τρίτη τους βολή οι δύο Έλληνες ανέβηκαν στα 73.90 (3ος) ο πρώτος και στα 68.92 ο μικρός της παρέας για να συνεχίσει οριακά ως όγδοος. Στην τέταρτη βολή, όμως, απελευθερωμένος από το άγχος, ο Παπαναστασίου έριξε 76.23 για να ανέβει δεύτερος και αμέσως μετά απάντησε ο Χρήστος Φραντζεσκάκης με μεγάλη βολή στα 77.22 για να πάρει το προβάδισμα. Τίποτα δεν άλλαξε μέχρι και την πέμπτη προσπάθεια, αλλά στην έκτη ο Κύπριος Ιωσήφ Κεσίδης έριξε 76.56 για να ανέβει στην τρίτη θέση (έναν πόντο πίσω από τον Μέμα) αφήνοντας τον Παπαναστασίου τέταρτο.

Μετάλλιο για την Ελλάδα ήρθε και από τον δίσκο με την Κρίστυ Αναγνωστοπούλου να είναι τρίτη με φετινό ρεκόρ, 56.71 στην τελευταία της βολή, ενώ είχε και άλλη μία στα 56.53, με την οποία άνοιξε τον αγώνα της. Ήταν το 11ο Βαλκανικό μετάλλιο για την 35χρονη πρωταθλήτρια, που έχει στη συλλογή της 4 χρυσά, 5 αργυρά και 2 χάλκινα.

Νικήτρια ήταν η Τουρκάλα Οζλέμ Μπετσερέκ με 59.10 και δεύτερη η Μολδαβή Αλεξάντρα Εμιλιάνοφ με 58.10. Η Ιωάννα Αραμπατζή ήταν 6η με 51.37.

Ο Παναγιώτης Λαγάνης έτρεξε τα 100 μ. σε 10.26 με ευνοϊκό άνεμο (+2,3) και το απόγευμα θα αναζητήσει τις συνθήκες που θα του επιτρέψουν να πετύχει ένα μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Ο αθλητής προκρίθηκε στον τελικό με τη δεύτερη καλύτερη επίδοση, με τον Βούλγαρο Χρίστο Ιλίεβ να επικρατεί με 10.18 (+3,1). Με την τρίτη καλύτερη επίδοση προκρίθηκε στον τελικό ο Γιάννης Βοσκόπουλος, που πέτυχε 10.22 (+3,1) και τερμάτισε δεύτερος στη σειρά του.

Διπλή εκπροσώπηση θα υπάρχει και στα 100 μ. γυναικών, με τις Ραφαέλα Σπανουδάκη και Πολυνίκη Εμμανουηλίδου να διεκδικούν αμφότερες θέση στο βάθρο.

Η Μανταλένα Λίντερ (Αυστρία) πέτυχε την καλύτερη επίδοση των προκριματικών με 11.33 (+1,9), ενώ η Ίσαμπελ Ροτς (Αυστρία) ακολούθησε με 11.37 (+1,9). Η Σπανουδάκη σημείωσε επίσης 11.37 (+1,9) και προκρίθηκε με τον τρίτο καλύτερο χρόνο, ενώ η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου προκρίθηκε με την έκτη καλύτερη επίδοση, σημειώνοντας 11.41.

Ο Άγγελος-Τζανής Ανδρέογλου ξεκίνησε την ημέρα και με την προσδοκία το βράδυ της Κυριακής να ολοκληρώσει τον αγώνα του με ένα ατομικό ρεκόρ.

Ο αθλητής σημείωσε 10.73 (-0,2) στα 100 μ. και πέτυχε νέο ατομικό ρεκόρ, επικρατώντας στο αγώνισμα. Στην ίδια απόσταση, ο Γκρουμ Ζαχαρίεβ (Βουλγαρία) ήταν δεύτερος με 11.02 και ο Όργκεν Στεφανόβσκι (Βόρεια Μακεδονία) τρίτος. Ο Κώστας Καραγιαννίδης κατέλαβε την τέταρτη θέση στα 100 μ. με 11.22 και πέτυχε 7,02 μ. (-1,2) στο μήκος, ισοφαρίζοντας το ατομικό του ρεκόρ.

Ο Ανδρέογλου δεν πήγε όσο μακριά θα ήθελε στο μήκος, αφού ξεκίνησε με άκυρο και στη συνέχεια πάτησε αρκετά πίσω, με αποτέλεσμα να μείνει στα 6,72 μ. (-0,8) και 6,80 μ. (-0,8).

Στο τρίτο αγώνισμα του πρωινού προγράμματος, τη σφαιροβολία, ο Κώστας Καραγιαννίδης πέτυχε 13,47 μ., ενώ ο Ανδρέογλου 13,21 μ. και ισοφάρισε το ατομικό του ρεκόρ.

Ο Άγγελος Ανδρέογλου είναι στη δεύτερη θέση της κατάταξης με 2.369 βαθμούς και ο Κώστας Καραγιαννίδης στην τρίτη με 2.326 βαθμούς.

Στο έπταθλο γυναικών προηγείται η Μπίλικ (Ουκρανία) με 1.973 βαθμούς και η Αναστασία Ντραγκομίροβα είναι στη δεύτερη θέση με 1.884 βαθμούς. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ξεκίνησε πολύ καλά με 14.34 στα 100 μ. εμπόδια και στη συνέχεια ξεπέρασε τα 1,78 μ. στο ύψος. Η αθλήτρια δοκίμασε στη συνέχεια και στο 1,81 μ., όπου είχε καλή πρώτη προσπάθεια.

Η Αναστασία Μπαλούμη είναι στην τρίτη θέση με 1.705 βαθμούς, έχοντας πετύχει 14.84 στα 100 μ. εμπόδια και 1,69 μ. στο ύψος.

Εντυπωσίασε η Αναστασία Ράπτη στα 400 μ. γυναικών φέροντας το πρώτο μετάλλιο της χώρας στα δρομικά αγωνίσματα, την πρώτη μέρα αγώνων στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου που διεξάγεται στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου.

Με μεγάλο ατομικό ρεκόρ, κατά ένα ολόκληρο δευτερόλεπτο, η Αναστασία Ράπτη κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 400 μ. γυναικών. Η 24χρονη αθλήτρια αγωνίστηκε στην τρίτη τελική σειρά και τερμάτισε σε 52.82 για να διαλύσει το ατομικό της που ήταν 53.83 από τον περασμένο μήνα. Με το 52.82 ανέβηκε στο Νο10 όλων των εποχών στην Ελλάδα.

Στο ίδιο αγώνισμα, η Κατερίνα Γρηγοριάδου έτρεξε στη δεύτερη τελική σειρά και έφτασε μία ανάσα μακριά από το ατομικό της ρεκόρ, τερματίζοντας σε 54.38 (ατομικό ρεκόρ 54.37). Με χρόνο 52.26 η Ρουμάνα Αντρέα Εσάνου Μίκλος πήρε το χρυσό μετάλλιο.

Ο Δημήτρης Λεβαντίνος αγωνίστηκε στα 400 μ. με εμπόδια και τερμάτισε σε χρόνο 50.63, ωστόσο στη συνέχεια ακυρώθηκε για αντικανονικό πέρασμα του εμποδίου.

Νέο φετινό ρεκόρ πέτυχε και ο Πέτρος Παπαγιάννης, ο οποίος έτρεξε στην πρώτη τελική σειρά των 400 μ. με εμπόδια και τερμάτισε σε 51.17, βελτιώνοντας το 51.19 που είχε τρέξει νωρίτερα στη σεζόν, καταλαμβάνοντας την 6η θέση.

Νικητής του αγωνίσματος αναδείχθηκε ο Τούρκος Ισμαΐλ Νεζίρ με επίδοση 48.33, επίδοση που αποτελεί νέο ρεκόρ διοργάνωσης βελτιώνοντας το 48.71 του Γιασμάνι Κοπέγιο από το 2023.

Στο αντίστοιχο αγώνισμα των γυναικών έτρεξε η Δήμητρα Γναφάκη, η οποία τερμάτισε σε χρόνο 57.91, μένοντας μακριά από το φετινό της ρεκόρ που είναι 57.24, κατακτώντας ωστόσο την 4η θέση. Νικήτρια αναδείχθηκε η Αυστριακή Λένα Πρέσλερ με 55.36.

Στα 400 μ. ανδρών, ο Γιάννης Σιμόνι κατέλαβε τη 10η θέση, τερματίζοντας σε 47.07 και βελτιώνοντας το 47.19 που είχε φέτος ενώ ο Βαγγέλης Καΐκης ολοκλήρωσε την κούρσα σε 47.70 και κατέλαβε τη 13η θέση. Νικητής αναδείχθηκε ο Τούρκος Κουμπιλαΐ Έντσού με 45.42.

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Αντρέα Μίτα ενώ στο βάθρο ανέβηκαν οι Γεωργία Δεσπολλάρη, Εμμανουέλα Πλάκα και Μελίσσα Αναστασάκης στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου στον Βόλο.

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Αντρέα Μίτα στο ύψος ανδρών, αφού ξεπέρασε τα 2.20 μ. Ο Μίτα ξεκίνησε τον αγώνα του από τα 2.08 μ., ύψος που πέρασε με την πρώτη προσπάθεια ενώ το ίδιο συνέβη και στα 2.12 μ. και 2.16 μ εξασφαλίζοντας τη νίκη. Έπειτα, ο πήχης ανέβηκε στα 2.20 μ. και ο ίδιος τα πέρασε με τη δεύτερη προσπάθεια. Στη συνέχεια, αφού είχε μείνει μόνος στον αγώνα, ανέβασε τον πήχη τα 2.24 μ. κάνοντας όμως τρεις άκυρες προσπάθειες.

Δύο ακόμη μετάλλια στον απολογισμό της Εθνικής ομάδας από το Βαλκανικό πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου που διεξάγεται στον Βόλο πρόσθεσαν οι Γεωργία Δεσπολλάρη και Εμμανουέλα Πλάκα, κάνοντας αμφότερες εξαιρετικές εμφανίσεις τα 800 μ. γυναικών.

Οι δύο πρωταθλήτριες των μεσαίων αποστάσεων ανέβηκαν μαζί στο βάθρο των νικητριών στο αγώνισμα των 800 μ., με την Δεσπολλάρη να κατακτά το αργυρό μετάλλιο με 2:02.14 και την Πλάκα το χάλκινο με 2:02.16 μετά από μία ωραία κούρσα.

Η Δεσπολλάρη ξεκίνησε την κούρσα της βγαίνοντας μπροστά και δίνοντας τον δικό της ρυθμό ενώ η Πλάκα επέλεξε διαφορετική στρατηγική προσέγγιση. Μετά την πρώτη στροφή, η Κροάτισσα Νίνα Βούκοβιτς πέρασε πρώτη και πήρε το προβάδισμα με τις δύο Ελληνίδες να κάνουν την επίθεσή τους, καταφέρνοντας να τερματίσουν στη δεύτερη και τρίτη θέση. Η Βούκοβιτς επικράτησε με χρόνο 2:01.76.

Στα 3000μ γυναικών, η Μελίσσα Αναστασάκη κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο με χρόνο 9:36.68 ενώ η Μαρία Κάσσου κατέκτησε την έκτη θέση 9:52.86 και νέο φετινό ρεκόρ. Νικήτρια του αγώνα ήταν η Εντίμπε Γιαγκίζ από την Τουρκία με 9:36.27.