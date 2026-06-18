Στο Ελβετικό Open ο Στέφανος Τσιτσιπάς

Στο Open της Ελβετίας θα συμμετάσχει ο Στέφανος Τσιτσιπάς, λίγο αφότου ο Έλληνας πρωταθλητής ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του στο Wimbledon. 

Στο Ελβετικό Open ο Στέφανος Τσιτσιπάς
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Στο πρόγραμμα του Στέφανου Τσιτσιπά θα ενταχθεί το Open της Ελβετίας, λίγο μετά το τέλος των υποχρεώσεων του Έλληνα πρωταθλητή στο Wimbledon (13 έως19 Ιουλίου).

Ο «Στεφ» επιστρέφει μετά από δύο χρόνια στο τουρνουά του Γκστάαντ, λίγο πριν ταξιδέψει στις ΗΠΑ για το τελευταίο στάδιο της σεζόν.

Στο τουρνουά της Ελβετίας αναμένεται να συμμετάσχει επίσης ο περσινός νικητής Αλεξάντερ Μπούμπλικ, όπως και οι Κάσπερ Ρουντ και Βαλεντέν Βασερό.

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