Στο Ελβετικό Open ο Στέφανος Τσιτσιπάς

Στο πρόγραμμα του Στέφανου Τσιτσιπά θα ενταχθεί το Open της Ελβετίας, λίγο μετά το τέλος των υποχρεώσεων του Έλληνα πρωταθλητή στο Wimbledon (13 έως19 Ιουλίου).

Ο «Στεφ» επιστρέφει μετά από δύο χρόνια στο τουρνουά του Γκστάαντ, λίγο πριν ταξιδέψει στις ΗΠΑ για το τελευταίο στάδιο της σεζόν.

Στο τουρνουά της Ελβετίας αναμένεται να συμμετάσχει επίσης ο περσινός νικητής Αλεξάντερ Μπούμπλικ, όπως και οι Κάσπερ Ρουντ και Βαλεντέν Βασερό.