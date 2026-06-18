Στο Ελβετικό Open ο Στέφανος Τσιτσιπάς
Στο Open της Ελβετίας θα συμμετάσχει ο Στέφανος Τσιτσιπάς, λίγο αφότου ο Έλληνας πρωταθλητής ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του στο Wimbledon.
Στο πρόγραμμα του Στέφανου Τσιτσιπά θα ενταχθεί το Open της Ελβετίας, λίγο μετά το τέλος των υποχρεώσεων του Έλληνα πρωταθλητή στο Wimbledon (13 έως19 Ιουλίου).
Ο «Στεφ» επιστρέφει μετά από δύο χρόνια στο τουρνουά του Γκστάαντ, λίγο πριν ταξιδέψει στις ΗΠΑ για το τελευταίο στάδιο της σεζόν.
Στο τουρνουά της Ελβετίας αναμένεται να συμμετάσχει επίσης ο περσινός νικητής Αλεξάντερ Μπούμπλικ, όπως και οι Κάσπερ Ρουντ και Βαλεντέν Βασερό.