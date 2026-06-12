Στο 500αρι της Γουόσινγκτον ο Τσιτσιπάς, λίγο πριν το US Open

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας του για το US Open, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα λάβει μέρος στο ATP 500 της Γουόσινγκτον, επτά χρόνια μετά την ήττα του στα ημιτελικά από το Νικ Κύργιο.

Στο 500αρι της Γουόσινγκτον ο Τσιτσιπάς, λίγο πριν το US Open
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Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος συνέχισε την καθοδική πορεία του, καθώς έχασε πέντε ακόμη θέσεις, σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, και βρίσκεται πλέον στο Νο 84 του κόσμου με 740 βαθμούς, θα λάβει μέρος στο τουρνουά ATP 500 Mubadala DC Open (25/7-2/8) στην Ουάσινγκτον, στο πλαίσιο της προετοιμασίας του για το φετινό US Open.

Τελευταία φορά που ο Έλληνας πρωταθλητής αγωνίστηκε στο τουρνουά της πρωτεύουσας των ΗΠΑ ήταν το 2019 φτάνοντας μέχρι τα ημιτελικά προτού τον νικήσει ο Νικ Κύργιος.

Ο Έλληνας πρωταθλητής αποκλείστηκε στον δεύτερο γύρο του φετινού Roland Garros από τον Ματέο Αρνάλντι.

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