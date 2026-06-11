· Παναθηναϊκός

Συνεχίζει στα «πράσινα» η Γουάιτ

Για μία ακόμα χρονιά θα αγωνίζεται με τη φανέλα του Παναθηναϊκού η Μικάγια Γουάιτ.

Συνεχίζει στα «πράσινα» η Γουάιτ
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Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με τη Μικάγια Γουάιτ για το τμήμα βόλεϊ γυναικών.

Η ακραία από τις ΗΠΑ θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα με το τριφύλλι στο στήθος αφού υπέγραψε νέο συμβόλαιο με ισχύ μέχρι το 2027.

Σε δήλωσή της στο www.pao1908.com η Μικάγια Γουάιτ σημείωσε τα εξής: «Είμαι χαρούμενη που θα αγωνιστώ για τον Παναθηναϊκό και τη νέα χρονιά. Σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη. Ανυπομονώ να συνεχίσουμε να χτίζουμε πάνω σε όσα πετύχαμε μαζί».

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