Μουντιάλ 2026: Το πιο ακριβό στην ιστορία με εισιτήρια έως 14.000 δολάρια – Έτσι αλλάζει το παιχνίδι

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 βρίσκεται προ των πυλών, ωστόσο ήδη καταγράφει ένα ιστορικό – και ιδιαίτερα αμφιλεγόμενο – ρεκόρ.

Η διοργάνωση που θα φιλοξενηθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό αναμένεται να είναι η ακριβότερη στην ιστορία του θεσμού, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στους φιλάθλους.

Η FIFA έχει προχωρήσει στην εφαρμογή της δυναμικής τιμολόγησης, ενός μοντέλου που χρησιμοποιείται ευρέως σε μεγάλες συναυλίες και εκδηλώσεις. Με το συγκεκριμένο σύστημα, οι τιμές των εισιτηρίων διαμορφώνονται ανάλογα με τη ζήτηση, γεγονός που οδηγεί σε συνεχείς αυξήσεις όσο μεγαλώνει το ενδιαφέρον του κοινού.

Οι τιμές για τον εναρκτήριο αγώνα στο ιστορικό Estadio Azteca έχουν ήδη προκαλέσει αίσθηση. Τα ακριβότερα εισιτήρια αγγίζουν τα 14.000 δολάρια, ενώ ακόμη κι οι πιο οικονομικές επιλογές ξεπερνούν τα 2.000 δολάρια. Για σύγκριση, στο Μουντιάλ του Κατάρ το 2022, εισιτήριο πρώτης κατηγορίας για αντίστοιχη αναμέτρηση κόστιζε περίπου 618 δολάρια.

Ακόμα υψηλότερα διαμορφώνονται οι τιμές για τον τελικό της διοργάνωσης, όπου τα εισιτήρια έχουν ήδη ξεπεράσει τα 16.000 δολάρια. Παράλληλα, ακόμη και αγώνες μικρότερης εμπορικής αξίας παρουσιάζουν ιδιαίτερα υψηλό κόστος, με τις χαμηλότερες τιμές να ξεκινούν από περίπου 1.400 δολάρια.

Η στρατηγική αυτή εντάσσεται στην προσπάθεια της FIFA να αυξήσει σημαντικά τα έσοδά της, τα οποία εκτιμάται ότι μπορούν να φτάσουν τα 11 δισεκατομμύρια δολάρια, τη στιγμή που οι συνολικές δαπάνες υπολογίζονται στα 3,6 δισεκατομμύρια.

Την ίδια ώρα, ωστόσο, καταγράφονται τα πρώτα σημάδια προβληματισμού στην αγορά, καθώς ξενοδοχεία στις Ηνωμένες Πολιτείες εμφανίζουν χαμηλότερες κρατήσεις από τις αναμενόμενες και προχωρούν σε μειώσεις τιμών.

Το οικονομικό βάρος για τους φιλάθλους δεν περιορίζεται μόνο στην αγορά του εισιτηρίου. Το κόστος στάθμευσης φτάνει κατά μέσο όρο τα 150 δολάρια, ενώ μια απλή κατανάλωση μέσα στο γήπεδο, όπως μια μπύρα, κοστίζει περίπου 14 δολάρια. Ως αποτέλεσμα, η παρακολούθηση ενός αγώνα μετατρέπεται σε μια ιδιαίτερα δαπανηρή εμπειρία.

Οι εξελίξεις αυτές ενισχύουν τις ανησυχίες ότι το Μουντιάλ 2026 ενδέχεται να απομακρυνθεί από τον παραδοσιακά λαϊκό του χαρακτήρα. Ένα γεγονός που διαχρονικά αποτελούσε σημείο συνάντησης διαφορετικών κοινωνικών ομάδων και πολιτισμών κινδυνεύει να γίνει προσιτό μόνο σε περιορισμένο μέρος του κοινού.

Για τη FIFA, το μεγάλο ζητούμενο είναι πλέον η ισορροπία ανάμεσα στην επίτευξη των οικονομικών στόχων και στη διατήρηση της ατμόσφαιρας που έχει καθιερώσει το Μουντιάλ ως τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή στον κόσμο. Σε διαφορετική περίπτωση, το ακριβότερο Παγκόσμιο Κύπελλο όλων των εποχών μπορεί να εξελιχθεί και στο πιο απομακρυσμένο από τους ίδιους τους φιλάθλους του.