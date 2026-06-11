Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός: Sold-out το Game 5 των τελικών

Κατάμεστο αναμένεται να είναι το ΣΕΦ στον πέμπτο και τελευταίο τελικό της Stoiximan GBL ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό AKTOR, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» ανακοίνωσαν την εξάντληση των εισιτηρίων της αναμέτρησης.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

«Sold out ο 5ος τελικός

Και αυτή τη μάχη θα τη δώσουμε ΜΑΖΙ!

Τα εισιτήρια για τον 5ο Τελικό της Stoiximan GBL εξαντλήθηκαν και το γήπεδο θα είναι γεμάτο πάθος, φωνή και πίστη!

Η ομάδα μας θα παλέψει κόντρα στον Παναθηναϊκό (13/06, 18:00) για την κατάκτηση του Πρωταθλήματος, έχοντας στο πλευρό της τον : ΕΣΑΣ!

Σας ευχαριστούμε!

Πάμε όλοι μαζί για το Πρωτάθλημα!»