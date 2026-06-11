Ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΛ Λεμεσού αναφέρθηκε σε μία ιδιαίτερη προσωπική στιγμή.

Ο Σέρτζιο Κονσεϊσάο δεν έκρυψε τη συγκίνησή του όταν αναφέρθηκε στον αδελφό του, Φρανσίσκο Κονσεϊσάο, και στην πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα της εθνικής Πορτογαλίας.

Ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΛ Λεμεσού τόνισε πως η στιγμή αυτή είχε ιδιαίτερη σημασία για την οικογένειά του, καθώς επρόκειτο για την πραγματοποίηση ενός ονείρου που υπήρχε εδώ και χρόνια.

«Παραλίγο να κλάψω όταν ο αδελφός μου φόρεσε τη φανέλα της Πορτογαλίας», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τα έντονα συναισθήματα που του προκάλεσε η συγκεκριμένη στιγμή.

Όπως επισήμανε, η παρουσία του Φρανσίσκο Κονσεϊσάο στην εθνική ομάδα αποτέλεσε μια ξεχωριστή και ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή για όλα τα μέλη της οικογένειας.

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