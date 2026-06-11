Μουντιάλ 2026: Οι 13+1 εκπρόσωποι του ελληνικού ποδοσφαίρου που θα βρεθούν στο Παγκόσμιο Κύπελλο

Η Εθνική Ελλάδας δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την παρουσία της στο Μουντιάλ 2026, ωστόσο το ελληνικό ποδόσφαιρο θα εκπροσωπηθεί στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού.

Συνολικά 13 ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται ή ανήκουν σε συλλόγους της Super League αναμένεται να δώσουν το «παρών» στην κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση του πλανήτη, ενώ ξεχωριστή είναι η περίπτωση του Γιώργου Δώνη, ο οποίος θα συμμετάσχει ως ομοσπονδιακός τεχνικός της Σαουδικής Αραβίας, γράφοντας ιστορία ως ο πρώτος Έλληνας προπονητής που οδηγεί εθνική ομάδα άλλης χώρας σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ορμπελίν Πινέδα (Μεξικό / ΑΕΚ): Ένας από τους πιο κομβικούς ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια, ο Πινέδα αποτελεί βασικό στέλεχος και της εθνικής Μεξικού. Η ευχέρειά του να αγωνίζεται σε πολλές θέσεις της μεσαίας γραμμής τον καθιστά ιδιαίτερα πολύτιμο για την ομάδα του.

Ένας από τους πιο κομβικούς ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια, ο Πινέδα αποτελεί βασικό στέλεχος και της εθνικής Μεξικού. Η ευχέρειά του να αγωνίζεται σε πολλές θέσεις της μεσαίας γραμμής τον καθιστά ιδιαίτερα πολύτιμο για την ομάδα του. Φραντζί Πιερό (Αϊτή / ΑΕΚ): Ο διεθνής επιθετικός της Αϊτής είναι το βασικό σημείο αναφοράς στην επίθεση της χώρας του. Η δύναμη και η αποτελεσματικότητά του στο ψηλό παιχνίδι αποτελούν τα σημαντικότερα όπλα του.

Ο διεθνής επιθετικός της Αϊτής είναι το βασικό σημείο αναφοράς στην επίθεση της χώρας του. Η δύναμη και η αποτελεσματικότητά του στο ψηλό παιχνίδι αποτελούν τα σημαντικότερα όπλα του. Αγιούμπ Ελ Κααμπί (Μαρόκο / Ολυμπιακός): Ο κορυφαίος σκόρερ του Ολυμπιακού τα τελευταία χρόνια αναμένεται να αποτελέσει βασικό σημείο αναφοράς και για το Μαρόκο. Στα 33 του χρόνια, θα έχει την ευκαιρία να πρωταγωνιστήσει στη μεγαλύτερη διοργάνωση του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, αποτελώντας έναν από τους ηγέτες των «Λεόντων του Άτλαντα».

Ο κορυφαίος σκόρερ του Ολυμπιακού τα τελευταία χρόνια αναμένεται να αποτελέσει βασικό σημείο αναφοράς και για το Μαρόκο. Στα 33 του χρόνια, θα έχει την ευκαιρία να πρωταγωνιστήσει στη μεγαλύτερη διοργάνωση του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, αποτελώντας έναν από τους ηγέτες των «Λεόντων του Άτλαντα». Μεχντί Ταρέμι (Ιράν / Ολυμπιακός): Με πλούσιες παραστάσεις σε κορυφαίο επίπεδο και πολυετή παρουσία στην εθνική ομάδα του Ιράν, ο Ταρέμι παραμένει ο παίκτης γύρω από τον οποίο χτίζεται το επιθετικό παιχνίδι της χώρας του. Η εμπειρία και η ποιότητά του τον καθιστούν μία από τις σημαντικότερες μονάδες της ασιατικής ομάδας.

Με πλούσιες παραστάσεις σε κορυφαίο επίπεδο και πολυετή παρουσία στην εθνική ομάδα του Ιράν, ο Ταρέμι παραμένει ο παίκτης γύρω από τον οποίο χτίζεται το επιθετικό παιχνίδι της χώρας του. Η εμπειρία και η ποιότητά του τον καθιστούν μία από τις σημαντικότερες μονάδες της ασιατικής ομάδας. Χόρχε Σάντσες (Μεξικό / ΠΑΟΚ): Ο δεξιός μπακ του ΠΑΟΚ διαθέτει σημαντικές εμπειρίες από το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και παραμένει μία από τις σταθερές επιλογές της εθνικής Μεξικού τα τελευταία χρόνια.

Ο δεξιός μπακ του ΠΑΟΚ διαθέτει σημαντικές εμπειρίες από το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και παραμένει μία από τις σταθερές επιλογές της εθνικής Μεξικού τα τελευταία χρόνια. Ράχμαν Μπάμπα (Γκάνα / ΠΑΟΚ): Έχοντας αφήσει πίσω του τις δυσκολίες που προκάλεσαν οι τραυματισμοί στην καριέρα του, ο έμπειρος αριστερός μπακ εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική μονάδα για τη Γκάνα, προσφέροντας ποιότητα και προσωπικότητα.

Φακούντο Πελίστρι (Ουρουγουάη / Παναθηναϊκός): Ο διεθνής εξτρέμ της Ουρουγουάης διαθέτει ταχύτητα, εκρηκτικότητα κι ικανότητα στο «ένας εναντίον ενός». Μετά το πέρασμά του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και την παρουσία του στον Παναθηναϊκό, στοχεύει σε μια δυνατή παρουσία με τη φανέλα της «σελέστε».

Ο διεθνής εξτρέμ της Ουρουγουάης διαθέτει ταχύτητα, εκρηκτικότητα κι ικανότητα στο «ένας εναντίον ενός». Μετά το πέρασμά του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και την παρουσία του στον Παναθηναϊκό, στοχεύει σε μια δυνατή παρουσία με τη φανέλα της «σελέστε». Αλμπάν Λαφόν (Ακτή Ελεφαντοστού / Παναθηναϊκός): Ο τερματοφύλακας που επέλεξε να εκπροσωπήσει την Ακτή Ελεφαντοστού σε επίπεδο ανδρών, παρά τη συμμετοχή του στις μικρές εθνικές ομάδες της Γαλλίας, προσφέρει εμπειρία και σταθερότητα κάτω από τα δοκάρια των Αφρικανών.

Ο τερματοφύλακας που επέλεξε να εκπροσωπήσει την Ακτή Ελεφαντοστού σε επίπεδο ανδρών, παρά τη συμμετοχή του στις μικρές εθνικές ομάδες της Γαλλίας, προσφέρει εμπειρία και σταθερότητα κάτω από τα δοκάρια των Αφρικανών. Μόισες Ραμίρες (Ισημερινός / Κηφισιά): Ο τερματοφύλακας του Ισημερινού συγκαταλέγεται ανάμεσα στους πιο αξιόπιστους στη Λατινική Αμερική, με την εθνική του ομάδα να στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στις επεμβάσεις και τη σταθερότητά του.

Ο τερματοφύλακας του Ισημερινού συγκαταλέγεται ανάμεσα στους πιο αξιόπιστους στη Λατινική Αμερική, με την εθνική του ομάδα να στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στις επεμβάσεις και τη σταθερότητά του. Τζέρεμι Αντόνισε (Κουρασάο / Κηφισιά): Το Κουρασάο αποτέλεσε μία από τις ευχάριστες εκπλήξεις της προκριματικής φάσης και ο Αντόνισε συνέβαλε καθοριστικά σε αυτή την πορεία, αποτελώντας μία από τις επιθετικές λύσεις της ομάδας.

Το Κουρασάο αποτέλεσε μία από τις ευχάριστες εκπλήξεις της προκριματικής φάσης και ο Αντόνισε συνέβαλε καθοριστικά σε αυτή την πορεία, αποτελώντας μία από τις επιθετικές λύσεις της ομάδας. Σάμουελ Μουτουσαμί (Λ.Δ. Κονγκό / Ατρόμητος): Ο δυναμικός μέσος ξεχωρίζει για τη συνέπεια και την ισορροπία που προσφέρει στη μεσαία γραμμή, αποτελώντας έναν από τους πιο σταθερούς διεθνείς ποδοσφαιριστές του Κονγκό.

Ο δυναμικός μέσος ξεχωρίζει για τη συνέπεια και την ισορροπία που προσφέρει στη μεσαία γραμμή, αποτελώντας έναν από τους πιο σταθερούς διεθνείς ποδοσφαιριστές του Κονγκό. Γκαέλ Κακουτά (Λ.Δ. Κονγκό / ΑΕΛ): Με σημαντική πορεία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και πλούσια εμπειρία, ο Κακουτά παραμένει ένας παίκτης με υψηλή τεχνική κατάρτιση και δημιουργικές ικανότητες, παρά τα 34 του χρόνια.

Με σημαντική πορεία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και πλούσια εμπειρία, ο Κακουτά παραμένει ένας παίκτης με υψηλή τεχνική κατάρτιση και δημιουργικές ικανότητες, παρά τα 34 του χρόνια. Ντίλαν Μπατουμπινσικά (Λ.Δ. Κονγκό / ΑΕΛ): Ο κεντρικός αμυντικός αποτελεί βασικό στήριγμα της αμυντικής γραμμής του Κονγκό, προσφέροντας δύναμη, σταθερότητα και ηγετική παρουσία.

Η ιστορική παρουσία του Γιώργου Δώνη

Η ελληνική παρουσία στο Μουντιάλ 2026 δεν περιορίζεται μόνο στους ποδοσφαιριστές. Ο Γιώργος Δώνης θα βρεθεί στη διοργάνωση ως ομοσπονδιακός τεχνικός της Σαουδικής Αραβίας, καταγράφοντας μια ιστορική πρωτιά για την ελληνική προπονητική, καθώς γίνεται ο πρώτος Έλληνας που οδηγεί εθνική ομάδα άλλης χώρας σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου.