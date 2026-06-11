Σαράντα οκτώ σχολεία συμμετέχουν στο τουρνουά «Ti Mondial 2026» στην Αϊτή, με στόχο να γιορτάσουν το Μουντιάλ 2026 και να προωθήσουν μηνύματα ειρήνης, ενότητας κι ελπίδας.

Η Αϊτή ετοιμάζεται για την επιστροφή της στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική σκηνή του κόσμου, 54 χρόνια μετά την τελευταία της παρουσία σε τελική φάση Μουντιάλ.

Μέσα από το τουρνουά «Ti Mondial 2026», η χώρα συνδέεται με τον παλμό του επερχόμενου Παγκοσμίου Κυπέλλου, φέρνοντας κοντά 48 σχολεία σε μια διοργάνωση με έντονο κοινωνικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα.

Πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι, η πρωτοβουλία έχει στόχο να αναδείξει αξίες όπως η ειρήνη, η ενότητα και η ελπίδα, χρησιμοποιώντας το ποδόσφαιρο ως μέσο έμπνευσης και συμμετοχής για τη νέα γενιά.