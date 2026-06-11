Μουντιάλ 2026: Το «Ti Mondial 2026» κρατά ζωντανό το όνειρο του Παγκοσμίου μετά από 54 χρόνια
Σαράντα οκτώ σχολεία συμμετέχουν στο τουρνουά «Ti Mondial 2026» στην Αϊτή, με στόχο να γιορτάσουν το Μουντιάλ 2026 και να προωθήσουν μηνύματα ειρήνης, ενότητας κι ελπίδας.
Η Αϊτή ετοιμάζεται για την επιστροφή της στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική σκηνή του κόσμου, 54 χρόνια μετά την τελευταία της παρουσία σε τελική φάση Μουντιάλ.
Μέσα από το τουρνουά «Ti Mondial 2026», η χώρα συνδέεται με τον παλμό του επερχόμενου Παγκοσμίου Κυπέλλου, φέρνοντας κοντά 48 σχολεία σε μια διοργάνωση με έντονο κοινωνικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα.
Πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι, η πρωτοβουλία έχει στόχο να αναδείξει αξίες όπως η ειρήνη, η ενότητα και η ελπίδα, χρησιμοποιώντας το ποδόσφαιρο ως μέσο έμπνευσης και συμμετοχής για τη νέα γενιά.