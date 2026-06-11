Ο Μάικ Τζέιμς αποχαιρέτησε τη Μονακό: «Δεν θα αντάλλασσα αυτά τα πέντε χρόνια με τίποτα»

Μέσα από ανάρτησή του στο Instagram, ο Μάικ Τζέιμς στάθηκε περισσότερο στις στιγμές και στους ανθρώπους με τους οποίους μοιράστηκε τα τελευταία πέντε χρόνια παρά στα ατομικά επιτεύγματα και την προσωπική του κληρονομιά.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο, ο Αμερικανός γκαρντ ήταν και πάλι εκ των κορυφαίων της EuroLeague, ολοκληρώνοντας τη σεζόν με 16,4 πόντους, 3,5 ριμπάουντ, 6,5 ασίστ και 19,1 μονάδες αξιολόγησης κατά μέσο όρο σε 39 συμμετοχές.

Η ανάρτηση του Τζέιμς:

«Πολλοί μιλάνε για την κληρονομιά και για το πώς θα σε θυμούνται. Εγώ προτιμώ να θυμάμαι τα πράγματα που καταφέραμε και τους ανθρώπους που τα πετύχαμε μαζί.

Ήταν πέντε υπέροχα, τρελά, απρόβλεπτα και καταπληκτικά χρόνια και δεν θα τα αντάλλασσα με τίποτα στον κόσμο.

Υ.Γ. Είναι δύσκολο να βρω φωτογραφίες όλων».