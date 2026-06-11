· Μονακό

Ο Μάικ Τζέιμς αποχαιρέτησε τη Μονακό: «Δεν θα αντάλλασσα αυτά τα πέντε χρόνια με τίποτα»

Τίτλους τέλους στη σπουδαία του πορεία με τη Μονακό έβαλε ο Μάικ Τζέιμς, μέσω μιας συγκινητικής ανάρτησης στα social media.

Ο Μάικ Τζέιμς αποχαιρέτησε τη Μονακό: «Δεν θα αντάλλασσα αυτά τα πέντε χρόνια με τίποτα»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μέσα από ανάρτησή του στο Instagram, ο Μάικ Τζέιμς στάθηκε περισσότερο στις στιγμές και στους ανθρώπους με τους οποίους μοιράστηκε τα τελευταία πέντε χρόνια παρά στα ατομικά επιτεύγματα και την προσωπική του κληρονομιά.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο, ο Αμερικανός γκαρντ ήταν και πάλι εκ των κορυφαίων της EuroLeague, ολοκληρώνοντας τη σεζόν με 16,4 πόντους, 3,5 ριμπάουντ, 6,5 ασίστ και 19,1 μονάδες αξιολόγησης κατά μέσο όρο σε 39 συμμετοχές.

Η ανάρτηση του Τζέιμς:

«Πολλοί μιλάνε για την κληρονομιά και για το πώς θα σε θυμούνται. Εγώ προτιμώ να θυμάμαι τα πράγματα που καταφέραμε και τους ανθρώπους που τα πετύχαμε μαζί.

Ήταν πέντε υπέροχα, τρελά, απρόβλεπτα και καταπληκτικά χρόνια και δεν θα τα αντάλλασσα με τίποτα στον κόσμο.

Υ.Γ. Είναι δύσκολο να βρω φωτογραφίες όλων».

https://www.instagram.com/p/DZcXGTMDbfD/
COMMENTS
LATEST NEWS
16:07 BET ON

Ο Ανδρέας Σάμαρης θυμάται το Παγκόσμιο του 2014 στο “Out of the Box Stories” του Pamestoixima.gr

16:02 GREEK BASKET LEAGUE

Μύκονος Betsson: Ανανέωσε ο Ντέβιν Κάναντι έως το 2027

15:33 NBA

«Καρφιά» Μπάρκλεϊ για Σπερς: «Η πιο ηλίθια ομάδα στην ιστορία του πολιτισμού»

15:10 MUNDIAL

Χαβιέ Αγκίρε - Ράφα Μάρκες: Οι συνδετικοί κρίκοι που «ενώνουν» δύο πρεμιέρες Παγκοσμίων Κυπέλλων

14:56 ONSPORTS ΘΕΜΑΤΑ

3D Ανάλυση: Τα «τρικ» του Αταμάν στην άμυνα, ο MVP Χουάντσο και ο Ναν

14:50 EUROLEAGUE

Ο Μάικ Τζέιμς αποχαιρέτησε τη Μονακό: «Δεν θα αντάλλασσα αυτά τα πέντε χρόνια με τίποτα»

14:37 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Οι 13+1 εκπρόσωποι του ελληνικού ποδοσφαίρου που θα βρεθούν στο Παγκόσμιο Κύπελλο

14:30 GREEK BASKET LEAGUE

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός: Sold-out το Game 5 των τελικών

14:06 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Το πιο ακριβό στην ιστορία με εισιτήρια έως 14.000 δολάρια – Έτσι αλλάζει το παιχνίδι

14:05 ΣΠΟΡ

Συνεχίζει στα «πράσινα» η Γουάιτ

13:55 GREEK BASKET LEAGUE

ΠΑΟΚ: Ανακοίνωσε τον Ραϊκουάν Γκρέι μέχρι το 2028

13:53 MUNDIAL

Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: Η συγκίνηση Σέρτζιο Κονσεϊσάο για τον αδερφό του με την Πορτογαλία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας