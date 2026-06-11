3D Ανάλυση: Τα «τρικ» του Αταμάν στην άμυνα, ο MVP Χουάντσο και ο Ναν

Ο Παναθηναϊκός παρουσίασε για ακόμη ένα παιχνίδι, ένα διαφορετικό πρόσωπο απ’ ότι τον είχαμε συνηθίσει κατά τη διάρκεια της Regular Season. Ο κόουτς Αταμάν και το επιτελείο του, άλλαξαν πολλά στοιχεία στην αμυντική φιλοσοφία της ομάδας τους και κατάφεραν να πάνε τη σειρά σε πέμπτο παιχνίδι.

Μιλάμε για μια σειρά που αν μας ρώταγε κάποιος πριν ένα… ενάμιση μήνα, κανείς δεν θα τολμούσε να πιστέψει πως μπορεί να πάει σε πέμπτο παιχνίδι. Όχι γιατί υπάρχει μεγάλο gap μεταξύ των δύο, αλλά η εικόνα που παρουσίασαν στη regular season, αντικατόπτριζε δύο διαφορετικές φιλοσοφίες.

Από τη μία πλευρά, ο Ολυμπιακός. Ένα μοντέλο παιχνιδιού, με σαφέστατους ρόλους, κατεύθυνση και ξεκάθαρα «θέλω» εντός των τεσσάρων γραμμών. Από την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός, μια ομάδα με αστείρευτο επιθετικό ταλέντο, που όμως δεν κατάφερε ποτέ - μέχρι και τη σειρά των τελικών - να… πείσει.

Στο χθεσινό παιχνίδι ανατράπηκαν τα πάντα. Όχι απαραίτητα γιατί ο Παναθηναϊκός άλλαξε ξαφνικά, αλλά γιατί κατάφερε να δώσει ρόλους και κυρίως να φανεί τακτικά έτοιμος, αυτό που έλειπε καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν.

Η διαφορά των ριμπάουντ

Στα πρώτα παιχνίδια, ο Παναθηναϊκός υπέφερε στο κομμάτι των ριμπάουντ. Κάτι απόλυτα φυσιολογικό από τη μία, αφού ο Λεσόρ δεν έδειχνε σε καλή κατάσταση, ενώ υπήρχε και η απουσία του Χουάντσο, του πρώτου ριμπάουντερ του «Τριφυλλιού».

Χθες, ο Παναθηναϊκός με το ψηλό σχήμα και τον Χουάντσο φυσικά, κατάφερε όχι μόνο να ελέγξει το κομμάτι των ριμπάουντ, αλλά να επιβληθεί (49-38 συνολικά).

Το κυριότερο είναι πως οι «πράσινοι» είχαν πολύπλευρη συμμετοχή, καθώς μέτρησαν: Χέιζ-Ντέιβις 7 ριμπάουντ, Λεσόρ 8 ριμπάουντ, Χουάντσο 10 ριμπάουντ, Τολιόπουλος 4 ριμπάουντ και Μήτογλου 8 ριμπάουντ. Έτσι, οι Κυπελλούχοι Ελλάδας δεν έδωσαν στον Ολυμπιακό αυτές τις συνεχόμενες επιθέσεις, που του έδωσαν -βέβαια- το δικαίωμα να κάνει στο πρώτο και στο τρίτο παιχνίδι.

Ο Χουάντσο και η πίεση στον χειριστή

Στο 4ο δεκάλεπτο είδαμε το τρικ του Αταμάν και του επιτελείου του, να βάλουν τον Χουάντσο να πιέζει τον Τζόζεφ. Ουσιαστικά με αυτό το «τρικ» ήθελαν τον Ισπανό να πιέζει τον άσσο του Ολυμπιακού, ώστε να δυσκολέψει την πρώτη πάσα αλλά και δευτερευόντως να μπορούν οι «πράσινοι» να αλλάζουν στα σκριν.

Αυτό έγινε με επιτυχία, καθώς ο Παναθηναϊκός βρήκε ισορροπία, ενώ όσο βρισκόταν στην πεντάδα ο Ουόρντ, οι «πράσινοι» του έδιναν το τρίποντο, με καλή - ωστόσο - άμυνα σε κατάσταση close out.

Ο Μήτογλου ως stretch 5 δίνει άλλη διάσταση στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού

Στους τελικούς, ο Αταμάν και λόγω ανάγκης, δίνει αρκετό χρόνο στον Μήτογλου. Ο Έλληνας φόργουορντ λειτουργώντας ως stretch 5, δίνει μια διαφορετική διάταση στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού.

Ειδικά στο μαρκάρισμα με τον Μιλουτίνοφ επιθετικά, ο Μήτογλου έχει το μεγάλο πλεονέκτημα μακριά από το καλάθι, καθώς ο Σέρβος δεν μπορεί να ακολουθήσει. Στα προηγούμενα παιχνίδια, είδαμε τον Μήτογλου περισσότερο να εκτελεί, όμως στο χθεσινό παιχνίδι, παρακολουθήσαμε και μια άλλη εκδοχή, να «χτυπάει» τον Σέρβο στο close out, «φτιάχνοντας» παράλληλα και στο spacing.

Μάλιστα στη συγκεκριμένη φάση, ο Μήτογλου κάνει το pop-out, διαγώνια από τον Χέιζ - Ντέιβις, ώστε ο παίκτης της βοήθεια (σ.σ. Βεζένκοφ) να μην κλείσει. Πρόκειται για κάτι πολύ έξυπνο από πλευράς Παναθηναϊκού, αφού ουσιαστικά είχε «μπλοκάρει» κάθε αμυντική ενέργεια των «ερυθρόλευκων».

Το off ball motion του Παναθηναϊκού και οι παγίδες πάνω στον Ναν

Από τα παιχνίδια με τη Βαλένθια, ο Κέντρικ Ναν και ο Παναθηναϊκός γενικότερα, δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει τις παγίδες πάνω στον Αμερικανό σκόρερ. Χθες, είδαμε τους «πράσινους» να έχουν δουλέψει πάνω σε αυτήν την κατάσταση, αφού και στα προηγούμενα παιχνίδια, το «ερυθρόλευκο» σταφ είχε… ποντάρει σε αυτή την αδυναμία.

Στη συγκεκριμένη φάση που αποτελεί και παράδειγμα, Τζόζεφ και Φουρνιέ παίζουν δυνητική παγίδα στον Ναν. Ο Ολυμπιακός «αφήνει» την εισαγωγική στον Σορτς, ενώ πίσω υπάρχει ο Ουόρντ, ώστε να καλύψει το drive του playmaker του Παναθηναϊκού.

Ο Καλαϊτζάκης μετά από ένα ghost screen, έχει flashάρει στο short roll, όταν η μπάλα πήγε στον Σορτς, δημιουργώντας ελεύθερη γραμμή πάσας. Παράλληλα, Στις δύο γωνίες, υπάρχουν Μήτογλου και Χέιζ-Ντέιβις, που σημαίνει πως ο Παναθηναϊκός με το dive του Καλαϊτζάκη, έχει τρεις επιλογές: τελείωμα Καλαϊτζάκη, σουτ Μήτογλου, σουτ Χέιζ - Ντέιβις.

Με αυτόν τον τρόπο, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να «απαντήσει» στα double teams του Ολυμπιακού στον Κέντρικ Ναν και που του κόστισε στη σειρά με τη Βαλένθια.