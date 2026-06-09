Τσιτσιπάς: Επιστρέφει στη Μαγιόρκα μετά από τρία χρόνια

Στο τουρνουά της Μαγιόρκα θα κάνει την τελική του πρόβα ο Στέφανος Τσιτσιπάς εν όψει Wimbledon, με τον Έλληνα πρωταθλητή να επιστρέφει μετά από τρία χρόνια στο γρασίδι της Ισπανίας.

Τσιτσιπάς: Επιστρέφει στη Μαγιόρκα μετά από τρία χρόνια
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Στο Mallorca Championships θα αγωνιστεί ο Στέφανος Τσιτσιπάς, λίγο πριν την έναρξη του τρίτου major στη σεζόν στο Λονδίνο.

Ο Έλληνας τενίστας επιστρέφει μετά από τρία χρόνια στο γρασίδι της Μαγιόρκα, θέλοντας να επαναλάβει την επιτυχία του 2022, όπου και κατέκτησε τον τίτλο, νικώντας στον τελικό τον Ρομπέρτο Μπαουτίστα Αγούτ.

Στη διοργάνωση θα συμμετάχουν μεταξύ άλλων οι Μπούμπλικ, Νταρντέρι, Τιάφοου, Φοκίνα, Κύργιου και Βαβρίνκα.

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