Ο Φέντερερ επιστρέφει στο US Open μετά από επτά χρόνια

Ο Φέντερερ, ο οποίος είναι ο μόνος παίκτης που έχει κερδίσει πέντε συνεχόμενους τίτλους στο US Open, θα είναι ο πρωταγωνιστής μιας εκδήλωσης με τίτλο «Ρότζερ Φέντερερ: Ένα είδωλο επιστρέφει στη Νέα Υόρκη» στις 25 Αυγούστου.

Ο 44χρονος κέρδισε 20 τίτλους Grand Slam - ο πρώτος άνθρωπος που έφτασε σε αυτό το ορόσημο - και κατέκτησε 103 τίτλους στην καριέρα του πριν αποσυρθεί το 2022. Ο Ελβετός ολοκλήρωσε τη διαδρομή του μετά από 24 χρόνια στην περιοδεία στο Laver Cup στο Λονδίνο. Θα συμμετάσχει μαζί του ο πρωταθλητής του US Open του 2003, Άντι Ρόντικ, καθώς και οι Αντρέ Αγκάσι και Τζον ΜακΕνρό.

«Το US Open ήταν πάντα ένα από τα πιο ξεχωριστά τουρνουά για μένα», δήλωσε ο Φέντερερ και πρόσθεσε: «Τόσες πολλές αξέχαστες στιγμές της καριέρας μου συνέβησαν στη Νέα Υόρκη και το στάδιο Arthur Ashe είναι ένα μέρος που σημαίνει πολλά για μένα. Μου έχει λείψει να είμαι μέρος αυτής της ατμόσφαιρας και να νιώθω την απίστευτη ενέργεια που φέρνουν οι οπαδοί κάθε χρόνο».

Ο Φέντερερ πρόκειται επίσης να εισαχθεί στο Διεθνές Hall of Fame του Τένις, με την τελετή να έχει προγραμματιστεί για τον Αύγουστο στο Νιούπορτ του Ρόουντ Άιλαντ.