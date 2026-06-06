Roland Garros: Αντρέεβα και Χβαλίνσκα διεκδικούν τον πρώτο Grand Slam τίτλο της καριέρας τους!

Η ώρα του μεγάλου τελικού των γυναικών στο Roland Garros έφτασε, με τη Μίρα Αντρέεβα και τη Μάγια Χφαλίνσκα να αναμετρώνται σήμερα (6/6, 16:00, Eurosport) στο Court Philippe-Chatrier, διεκδικώντας τον πρώτο Grand Slam τίτλο της καριέρας τους, ολοκληρώνοντας μια εντυπωσιακή πορεία στο Παρίσι.

Το φαβορί και η μεγάλη έκπληξη

Η 19χρονη Μίρα Αντρέεβα (Νο8) επιβεβαίωσε τις υψηλές προσδοκίες που τη συνοδεύουν και θα αγωνιστεί στον πρώτο Grand Slam τελικό της καριέρας της. Η Ρωσίδα έφτασε μέχρι το τέλος της διαδρομής χάνοντας μόλις ένα σετ, ενώ στους δύο τελευταίους γύρους επικράτησε με χαρακτηριστική άνεση απέναντι στη Σοράνα Κιρστέα (6-0, 6-3) και τη Μάρτα Κοστιγιούκ (6-1, 6-3), δείχνοντας εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση.

Απέναντί της θα βρεθεί η Μάγια Χβαλίνσκα, η μεγάλη έκπληξη της διοργάνωσης. Η 24χρονη Πολωνή ξεκίνησε από τα προκριματικά και έγινε η πρώτη qualifier στην ιστορία που φτάνει μέχρι τον τελικό του Roland Garros. Παράλληλα, αποτελεί μόλις τη δεύτερη qualifier στην Open Era που προκρίνεται σε τελικό Grand Slam, μετά την Έμμα Ραντουκάνου στο US Open του 2021.

Η ιστορική πορεία της Χβαλίνσκα

Η Χβαλίνσκα έφτασε στο Παρίσι ως Νο114 της παγκόσμιας κατάταξης κι έγινε η φιναλίστ με τη χαμηλότερη κατάταξη στην ιστορία του Roland Garros. Στην πορεία της απέκλεισε τις Κινγουέν Ζενγκ, Ελίζ Μέρτενς, Μαρία Σάκκαρη, Άννα Καλίνσκαϊα και Ντιάνα Σνάιντερ, επιβεβαιώνοντας πως η παρουσία της στον τελικό μόνο τυχαία δεν είναι. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή είναι μόλις η τρίτη συμμετοχή της σε κυρίως ταμπλό Grand Slam.

Το μεγάλο ερώτημα του τελικού

Στα χαρτιά, η Αντρέεβα αποτελεί το ξεκάθαρο φαβορί, έχοντας μεγαλύτερη εμπειρία, ποικιλία στο παιχνίδι της και σταθερότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του τουρνουά. Η Χβαλίνσκα, ωστόσο, έχει ήδη ανατρέψει όλα τα προγνωστικά. Με αμυντική συνέπεια, slices και ελευθερία στο παιχνίδι της ως αουτσάιντερ, θα επιχειρήσει να ολοκληρώσει ένα από τα μεγαλύτερα «παραμύθια» στην ιστορία των major τουρνουά στο τένις.

Η πορεία των φιναλίστ στο Παρίσι

Μάγια Χβαλίνσκα

1ος γύρος: Τσινγουέν Ζενγκ 2-0

2ος γύρος: Ελίζ Μέρτενς 2-0

3ος γύρος: Μαρία Σάκκαρη 2-1

4ος γύρος: Ντιάν Παρί 2-0

Προημιτελικός: Άννα Καλίνσκαγια 2-0

Ημιτελικός: Ντιάνα Σνάιντερ 2-0

Μίρα Αντρέεβα