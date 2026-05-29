Roland Garros: Εκκίνηση στον τρίτο γύρο με Τζόκοβιτς - Το πρόγραμμα της Παρασκευής

Ξεχωρίζει στην τρίτη ημέρα του Roland Garros η αναμέτρηση του Νόβακ Τζόκοβιτς με τον Ζοάο Φονσέκα.

Ο «Νόλε» θα διεκδικήσει την πρόκριση, με τον δρόμο για το 25ο major να είναι ορθάνοιχτος ελέω και του αποκλεισμόυ του Γιανίκ Σίνερ στο Παριζιάνικο Grand Slam.

Στο πρόγραμμα υπάρχει επίσης και ο Σάσα Ζβέρεφ ο οποίος τίθεται αντιμέτωπος με τον Κεντέν Αλίς.

Στις γυναίκες, επιστρέφουν στη δράση Ίγκα Σβιόντεκ, Ελίνα Σβιτολίνα και Μίρα Αντρέεβα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Court Philippe Chatrier (13.00)

Μάγκντα Λινέτ vs Ίγκα Σβιόντεκ

Μίρα Αντρέεβα vs Μαρί Μπούζκοβα

Ζοάο Φονσέκα vs Νόβακ Τζόκοβιτς

Κεντέν Αλίς vs Αλεξάντερ Ζβέρεφ

Court Suzanne Lenglen (12.00)

Νούνο Μπόρζες vs Αντρέι Ρούμπλεφ

Γιλ Τάιχμαν vs Καρολίνα Μούχοβα

Ελίνα Σβιτολίνα vs Ταμάρα Κόρπατς

Κάσπερ Ρουντ vs Τόμι Πολ

Court Simonne Mathieu (12.00)

Μάρτα Κόστιουκ vs Βικτόρια Γκόλουμπιτς

Άλεξ Μίκελσεν vs Ραφαέλ Χοδάρ

Άλεξ Ντε Μινόρ vs Γιάκουμπ Μένσικ

Πέιτον Στερνς vs Μπελίντα Μπέντσιτς

Court 14 (12.00)

Τιάγκο Αγουστίν Τιράντε vs Πάμπλο Καρένιο

Μπούστα Σολάνα Σιέρα vs Σοράνα Κιρστέα

Κάρεν Χατσάνοφ vs Γέσπερ Ντε Γιονγκ

Court 7 (12.00)