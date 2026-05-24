Καλύτερη φετινή επίδοση για τη Στεφανίδη στο επί κοντώ

Η 36χρονη χρυσή Ολυμπιονίκης, Κατερίνα Στεφανίδη, ξεκίνησε εξαιρετικά την προσπάθειά της, περνώντας με την πρώτη τα 4,00 μ., τα 4,20 μ. και στη συνέχεια τα 4,30 μ. Παρότι δεν κατάφερε να ξεπεράσει τα 4,40 μ., η συνολική της εικόνα άφησε ιδιαίτερα θετικά μηνύματα ενόψει της συνέχειας της σεζόν.

Την πρώτη θέση κατέκτησε η Ιμόγκεν Άιρις από τη Νέα Ζηλανδία με άλμα στα 4,70 μ., ενώ ακολούθησαν η Αριάδνη Αδαμοπούλου και η Ελισέ Ντε Γιονγκ, οι οποίες μοιράστηκαν τη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα με επίδοση στα 4,40 μ.

Στο αγώνισμα των ανδρών, οι Όουεν Άντριου Χερντ και Τζέικομπ Γούτεν μοιράστηκαν την κορυφή με άλμα στα 5,56 μ., ενώ ο Γιάννης Ρίζος κατέκτησε την τρίτη θέση με 5,27 μ.

Ξεχωριστή ήταν και η παρουσία των νεαρών αθλητριών στο προαγωνιστικό πρόγραμμα. Η Μελίνα Ποστίκα σημείωσε ατομικό ρεκόρ με 4,15 μ., ενώ η γεννημένη το 2010 Λορένα - Μαρίνα Χατζηλέλεκα εντυπωσίασε περνώντας τα 3,95 μ. Παράλληλα, οι Αγγελική - Μαρία Αναστασιάδη και Γιασμίν Κόκκαλη ολοκλήρωσαν τον αγώνα με επιτυχημένα άλματα στα 3,80 μ.