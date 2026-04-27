ΑΕΚ – ΠΑΟΚ: Ντέρμπι «Δικεφάλων» για μια θέση στον τελικό της Handball Premier
Οnsports team 27 Απριλίου 2026, 09:03
ΑΕΚ και ΠΑΟΚ διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο κλειστό «Γ. Κασιμάτης» του ΟΑΚΑ (16:30, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ), στον τρίτο και καθοριστικό ημιτελικό της Handball Premier, με έπαθλο την πρόκριση στους τελικούς του πρωταθλήματος, εκεί όπου περιμένει ο Ολυμπιακός.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών και θα αναδείξει την ομάδα που θα αντιμετωπίσει τους «ερυθρόλευκους» με μειονέκτημα έδρας στη σειρά που θα κρίνει τον Πρωταθλητή Ελλάδας.

Ο Ολυμπιακός εξασφάλισε με «σκούπα» την πρόκριση για τους τελικούς, καθώς επικράτησαν με 2-0 νίκες του Ιωνικού, στο άλλο ζευγάρι των ημιτελικών.

ΑΕΚ και ΠΑΟΚ έχουν μέχρι στιγμής αξιοποιήσει την έδρα τους, με την ομάδα του Δημήτρη Δημητρούλια να παίρνει το πρώτο παιχνίδι στην Αθήνα με 37-31. Η «Ένωση», ωστόσο, δεν κατάφερε να «τελειώσει» τη σειρά στη Θεσσαλονίκη, καθώς ο «Δικέφαλος του Βορρά» αντέδρασε στον δεύτερο ημιτελικό και με τη νίκη του 33-30 ισοφάρισε τη σειρά, στέλνοντας τη ξανά στο «Γ. Κασιμάτης», σε ένα «do-or-die» παιχνίδι.

Το ΑΕΚ – ΠΑΟΚ είναι προγραμματισμένο για το απόγευμα της Δευτέρας (27/04). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 16:30 και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.



