Formula 1: Επιστρέφει το Γκραν Πρι της Τουρκίας

OnSports Team

Στην πόλη της Κωνσταντινούπολης θα επιστρέψει μετά από πέντε χρόνια το Γκραν Πριν της Τουρκίας στη Formula 1.

Στην Τουρκία και την Κωνσταντινούπολη θα διεξάγεται και πάλι από τη σεζόν 2027 το Γκραν Πρι της Formula 1, όπως ανακοίνωσε ο ηγέτης της χώρας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο πολυνίκης του τουρκικού GP είναι ο Φελίπε Μάσα με τρεις νίκες, με τον Λιούις Χάμιλτον να ακολουθεί με δύο.

Την τελευταία χρονιά που πραγματοποιήθηκε αγώνας στην Τουρκία ήταν το 2021, με τον Βάλτερι Μπότας να στέφεται πρωταθλητής.