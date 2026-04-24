Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Formula 1: Επιστρέφει το Γκραν Πρι της Τουρκίας
EPA
OnSports Team 24 Απριλίου 2026, 23:49
ΣΠΟΡ

Στην πόλη της Κωνσταντινούπολης θα επιστρέψει μετά από πέντε χρόνια το Γκραν Πριν της Τουρκίας στη Formula 1.

Στην Τουρκία και την Κωνσταντινούπολη θα διεξάγεται και πάλι από τη σεζόν 2027 το Γκραν Πρι της Formula 1, όπως ανακοίνωσε ο ηγέτης της χώρας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο πολυνίκης του τουρκικού GP είναι ο Φελίπε Μάσα με τρεις νίκες, με τον Λιούις Χάμιλτον να  ακολουθεί με δύο.

Την τελευταία χρονιά που πραγματοποιήθηκε αγώνας στην Τουρκία ήταν το 2021, με τον Βάλτερι Μπότας να στέφεται πρωταθλητής.



Ροή ειδήσεων

Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved