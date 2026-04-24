Formula 1: Επιστρέφει το Γκραν Πρι της Τουρκίας
Στην πόλη της Κωνσταντινούπολης θα επιστρέψει μετά από πέντε χρόνια το Γκραν Πριν της Τουρκίας στη Formula 1.
Στην Τουρκία και την Κωνσταντινούπολη θα διεξάγεται και πάλι από τη σεζόν 2027 το Γκραν Πρι της Formula 1, όπως ανακοίνωσε ο ηγέτης της χώρας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
Ο πολυνίκης του τουρκικού GP είναι ο Φελίπε Μάσα με τρεις νίκες, με τον Λιούις Χάμιλτον να ακολουθεί με δύο.
Την τελευταία χρονιά που πραγματοποιήθηκε αγώνας στην Τουρκία ήταν το 2021, με τον Βάλτερι Μπότας να στέφεται πρωταθλητής.
?️ Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir motor sporları ülkesi olan Türkiye'nin, Formula 1 ile ortaklığının önümüzdeki yıllarda güçlenerek devam etmesini temenni ediyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."pic.twitter.com/nGALYtvJTz— Formula Türkiye ?? (@FormulaTurkiye) April 24, 2026