Σάκκαρη: Ήττα από την Πλίσκοβα και αποκλεισμός από τη συνέχεια του Madrid Open
OnSports Team 24 Απριλίου 2026, 13:52
Την ήττα με 2-0 σετ γνώρισε από την Καρολίνα Πλίσκοβα η Μαρία Σάκκαρη, με την πορεία της στο Open της Μαδρίτης να λαμβάνει τέλος από το γύρο των «64».

Η Μαρία Σάκκαρη δεν τα κατάφερε κόντρα στην Καρολίνα Πλίσκοβα και ηττήθηκε με 2-0 σετ από την Τσέχα, βάζοντας πρόωρο τέλος στην πορεία της στη διοργάνωση.

Η συνολική διάρκεια του παιχνιδιού ήταν 92 λεπτά με την Πλίσκοβα να κατακτά το δεύτερο και κομβικό σετ στο τάι-μπρέικ.

Το νούμερο 197 της κατάταξης θα βρεί στον επόμενο γύρο είτε την Ελίζ Μερτενς είτε την Αλεξ Ιάβα ενώ στους «16» η πιο πιθανή αντίπαλος φαντάζει η Αμάντα Ανισίμοβα.

 

 



