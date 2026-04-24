Σάκκαρη: Με αντίπαλο την Πλίσκοβα για την πρόκριση στους «32»

Την Καρολίνα Πλίσκοβα αντιμετωπίζει η Μαρία Σάκκαρη (24/4, 12:00) για μια θέση στις 32 καλύτερες τεννίστριες του Open της Μαδρίτης.

Στη μάχη του Madrid Open ρίχνεται σήμερα η Μαρία Σάκκαρη αντιμετωπίζοντας την Τσέχα Καρολίνα Πλίσκοβα για τον δεύτερο γύρο του τουρνουά.

Η Ελληνίδα τεννίστρια πέρασε με bye στον δεύτερο γύρο, ενώ η αντίπαλός της στον πρώτο επικράτησε με 2-1 σετ της Σίνα Κράους, παίρνοντας την πρόκριση.

Η Πλίσκοβα βρίσκεται στο νούμερο 197 της παγκόσμιας κατάταξης, ενώ η Σάκκαρη τοποθετείται στη θέση 37.

Ο νικητής του ζευγαριού θα κληθεί στον τρίτο γύρο να αντιμετωπίσει είτε την Ελίζ Μερτενς είτε την Αλεξ Ιάβα ενώ στους «16» η πιο πιθανή αντίπαλος φαντάζει η Αμάντα Ανισίμοβα.