Στέφανος Τσιτσιπάς: Χυδαία επίθεση προς το box που βρίσκεται ο πατέρας του - Βίντεο
Onsports Team 23 Απριλίου 2026, 16:51
Η κάμερα έπιασε τον Στέφανο Τσιτσιπά να εκφράζεται με χυδαίες εκφράσεις κοιτώντας προς το box που βρισκόταν ο πατέρας του, Απόστολος.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον Πάτρικ Κίπσον στον πρώτο γύρο του τουρνουά της Μαδρίτης και για μια ακόμα φορά παρουσιάζεται κατώτερος των περιστάσεων.

Ο Έλληνας τενίστας βρέθηκε να χάνει με 4-1 games στο πρώτο σετ (το οποίο έχασε εν τέλει με 6-3), ωστόσο το χειρότερο είναι πως και πάλι βγήκε εκτός ορίων από τον εκνευρισμό του.

Η κάμερα τον έπιασε να χρησιμοποιεί χυδαίες εκφράσεις, κοιτάζοντας προς το box που βρίσκεται ο προπονητής και πατέρας του, Απόστολος Τσιτσιπάς.

Δείτε το βίντεο:

 



