Στοχεύει την ευρωπαϊκή υπέρβαση ο Παναθηναϊκός: Υπέγραψε ο Καρλ, ανανεώσε ο Γιάντσουκ
Οnsports Τeam 23 Απριλίου 2026, 00:00
Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του Τιμ Καρλ και ανανέωσε με τον Ντμίτρο Γιάντσουκ με στόχο την κυριαρχία στο ελληνικό βόλεϊ και την υπέρβαση στην Ευρώπη.

Ο Παναθηναϊκός δίνει μάχη για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στη Volley League, θέλοντας δύο ακόμα νίκες επί του ΠΑΟΚ για να πετύχει τον στόχο του, αλλά ταυτόχρονα φροντίζει να προχωρά και τον σχεδιασμό για τη νέα σεζόν.

Μετά την είδηση παραμονής του Δημήτρη Ανδρεόπουλου στην τεχνική ηγεσία, ήρθαν δύο ακόμα σημαντικές εξελίξεις.

Ο Τιμοτέ Καρλ πρέπει να θεωρείται ήδη παίκτης του Παναθηναϊκού, μιας και υπέγραψε συμβόλαιο για την επόμενη σεζόν. Ο διεθνής Γάλλος ακραίος αναδείχθηκε χρυσός Ολυμπιονίκης το 2024 στο Παρίσι και αναμένεται να είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης των «πράσινων».

Το ίδιο σημαντικό, όμως, είναι πως η ομάδα βόλεϊ του Τριφυλλιού θα συνθέσει ένα τρομερό δίδυμο, καθώς ήρθε σε συμφωνία με τον Ντμίτρο Γιάντσουκ, για την ανανέωση του συμβολαίου του για την επόμενη χρονιά.

Ο Ουκρανός ήταν αναμφίβολα ο κορυφαίος ξένος ακραίος στο φετινό πρωτάθλημα, κάνοντας εντυπωσιακές εμφανίσεις στο δεύτερο μισό της σεζόν.

Με αυτές τις κινήσεις ο Παναθηναϊκός δείχνει ότι έχει ξεκάθαρο στόχο να κυριαρχήσει στην Ελλάδα και την επόμενη σεζόν, αλλά και να κάνει την ευρωπαϊκή υπέρβαση. Αυτή δεν είναι άλλη από την παρουσία του σε έναν τελικό και την κατάκτηση ενός τροπαίου.


