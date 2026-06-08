Γιαννακόπουλος για βολές: «Εμείς και το Αιγάλεω θυμίζει η φάση»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος προχώρησε σε μια ξεχωριστή ανάρτηση στα social media, δημοσιεύοντας μια παλαιότερη φωτογραφία των αδερφών Αγγελόπουλων να μετρούν βολές.

Στη νέα εκδοχή της εικόνας, οι αριθμοί αντικαταστάθηκαν με τις συνολικές προσπάθειες των δύο ομάδων στους φετινούς τελικούς, θέλοντας να σχολιάσει με αυτόν τον τρόπο τη διαιτησία και τις ισορροπίες της σειράς.

«Εμείς και το Αιγάλεω θυμίζει η φάση», έγραψε ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR

Δείτε την ανάρτηση: