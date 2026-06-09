Ο... ελληνικός Ολυμπιακός δεν έβαλε δευτερόλεπτο στο παρκέ γηγενή παίκτη

Ένα ιδιαίτερο στατιστικό προέκυψε από το Game 3 των τελικών της GBL, καθώς ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την αναμέτρησηκόντρα στον Παναθηναϊκό AKTOR χωρίς να αγωνιστεί ούτε δευτερόλεπτο κάποιος από τους Έλληνες παίκτες του ρόστερ του.

Οι «ερυθρόλευκοι» παρατάχθηκαν με μόλις 11 διαθέσιμους παίκτες, καθώς ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έμεινε εκτός λόγω τραυματισμού και δεν υπήρχε άλλος Έλληνας αθλητής για να συμπληρωθεί η 12άδα.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας χρησιμοποίησε συνολικά οκτώ παίκτες κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ο Κώστας Παπανικολάου δεν αγωνίστηκε λόγω ενοχλήσεων στη μέση, ενώ οι Γιαννούλης Λαρεντζάκης και Όμηρος Νετζήπογλου παρέμειναν στον πάγκο σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Αντίθετα, κανονικά λεπτά συμμετοχής πήραν ο Τεξανός Τόμας Γουόκαπ που αγωνίζεται με την Εθνική Ελλάδας, και ο Σάσα Βεζένκοφ που διαθέτει ελληνικό διαβατήριο.