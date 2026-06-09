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Ο... ελληνικός Ολυμπιακός δεν έβαλε δευτερόλεπτο στο παρκέ γηγενή παίκτη

Ιστορικό ρεκόρ από τον Ολυμπιακό στο τρίτο παιχνίδι των τελικών απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR

Ο... ελληνικός Ολυμπιακός δεν έβαλε δευτερόλεπτο στο παρκέ γηγενή παίκτη
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Ένα ιδιαίτερο στατιστικό προέκυψε από το Game 3 των τελικών της GBL, καθώς ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την αναμέτρησηκόντρα στον Παναθηναϊκό AKTOR χωρίς να αγωνιστεί ούτε δευτερόλεπτο κάποιος από τους Έλληνες παίκτες του ρόστερ του.

Οι «ερυθρόλευκοι» παρατάχθηκαν με μόλις 11 διαθέσιμους παίκτες, καθώς ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έμεινε εκτός λόγω τραυματισμού και δεν υπήρχε άλλος Έλληνας αθλητής για να συμπληρωθεί η 12άδα.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας χρησιμοποίησε συνολικά οκτώ παίκτες κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ο Κώστας Παπανικολάου δεν αγωνίστηκε λόγω ενοχλήσεων στη μέση, ενώ οι Γιαννούλης Λαρεντζάκης και Όμηρος Νετζήπογλου παρέμειναν στον πάγκο σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Αντίθετα, κανονικά λεπτά συμμετοχής πήραν ο Τεξανός Τόμας Γουόκαπ που αγωνίζεται με την Εθνική Ελλάδας, και ο Σάσα Βεζένκοφ που διαθέτει ελληνικό διαβατήριο.

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