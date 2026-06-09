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Παναθηναϊκός AKTOR: «Μόνο περηφάνια για τους προπονητές, τους αθλητές και τον κόσμο μας»

Η ανάρτηση του Παναθηναϊκού AKTOR μετά την ήττα με 102-92 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για τους τελικούς του πρωταθλήματος.

Παναθηναϊκός AKTOR: «Μόνο περηφάνια για τους προπονητές, τους αθλητές και τον κόσμο μας»
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Ο Παναθηναϊκός AKTOR γνώρισε την ήττα με 102-92 από τον Ολυμπιακό στο Φάληρο και πλέον βρίσκεται πίσω με 2-1 στη σειρά.

Οι «πράσινοι» έχουν ξεκάθαρα παράπονα από τη διαιτησία καθ'όλη τη διάρκεια της σειράς και με δημοσίευση στο «X» η ΚΑΕ εξέφρασε την απόλυτη περηφάνια για τους παίκτες, το τεχνικό επιτελείο και τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού, δίνοντας σύνθημα συσπείρωσης εν όψει της συνέχειας.

Αναλυτικά η δημοσίευση του Παναθηναϊκού AKTOR:

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