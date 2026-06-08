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Τέλος ο Πάμπλο Γκαρσία από τον ΑΠΟΕΛ (pic)

Παρελθόν από την κυπριακή ομάδα αποτελεί και επίσημα ο Ουρουγουανός τεχνικός.

Τέλος ο Πάμπλο Γκαρσία από τον ΑΠΟΕΛ (pic)
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Ο ΑΠΟΕΛ ανακοίνωσε και επίσημα τη λύση της συνεργασίας του με τον Πάμπλο Γκαρσία, βάζοντας τέλος στην παρουσία του Ουρουγουανού τεχνικού στον πάγκο της ομάδας.

Ο σύλλογος της Κύπρου αποφάσισε να προχωρήσει σε αλλαγή προπονητή μετά από μια απογοητευτική σεζόν, στην οποία δεν επιτεύχθηκαν οι βασικοί στόχοι. Ο ΑΠΟΕΛ τερμάτισε στην 5η θέση του πρωταθλήματος, μένοντας εκτός ευρωπαϊκών διοργανώσεων, ενώ δεν κατάφερε να φτάσει ούτε στον τελικό του Κυπέλλου.

Οι «γαλαζοκίτρινοι» είχαν ήδη αφήσει να εννοηθεί πως δεν θα συνεχίσουν με τον πρώην τεχνικό του ΠΑΟΚ, με την οριστική επιβεβαίωση να έρχεται τη Δευτέρα (8/6), όταν και ανακοινώθηκε επίσημα το διαζύγιο.

Ο Πάμπλο Γκαρσία αποχωρεί από τον ΑΠΟΕΛ με απολογισμό 18 νίκες, 8 ισοπαλίες και 15 ήττες σε 41 επίσημα παιχνίδια, συνεχίζοντας την προπονητική του διαδρομή μετά τις προηγούμενες θητείες του σε ΠΑΟΚ, Πανσερραϊκό και Ατρόμητο.

Η ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ

«Ο ΑΠΟΕΛ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον προπονητή Pablo Garcia και το προπονητικό του επιτελείο.

Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες προς τον Pablo Garcia και τους συνεργάτες του για την αφοσίωση, τον επαγγελματισμό και την προσπάθεια που κατέβαλαν κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους στην ομάδα μας. Καλή συνέχεια και κάθε επιτυχία στο μέλλον».

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