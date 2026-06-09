Γουόρντ: «Είχαμε ενέργεια σήμερα, όποιος παίζει δίνει τον καλύτερο του εαυτό»

Ο Ολυμπιακός έκανε το 2-1 στη σειρά των τελικών, «λυγίζοντας» με 102-92 τον Παναθηναϊκό AKTOR στο Game 3 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Σε δηλώσεις του, στιγμές μετά τη νίκη των «ερυθρόλευκων», ο Τάισον Γουόρντ μίλησε για την απουσία του από την εξάδα των ξένων στο Game 2 του ΟΑΚΑ, καθώς και στο αν ο Ολυμπιακός έκανε το καλύτερό του παιχνίδι στη σειρά.

Αναλυτικά όσα είπε ο Τάισον Γουόρντ:

Για το 2-1 του Ολυμπιακού: “Είχαμε ενέργεια σήμερα. Κάναμε καλή προσπάθεια και στις δύο πλευρές του παρκέ. Προφανώς θα μας μάρκαραν σκληρά σε αγώνα τελικών, αλλά απαντήσαμε αποτελεσματικά. Πιέσαμε πάνω στη μπάλα”.

Για το αν ο Ολυμπιακός έκανε το καλύτερο παιχνίδι στη σειρά: “Ναι κατά πάσα πιθανότητα. Στο δεύτερο παιχνίδι δεν είχαμε ενέργεια. Σήμερα κάναμε ολοκληρωμένο παιχνίδι σε άμυνα κι επίθεση”.

Για το ότι απέχει μια νίκη από το πρωτάθλημα: “Έχουμε ακόμη μια δουλειά να τελειώσουμε. Στο τέλος της ημέρας, αυτό σκεφτόμαστε. Είναι ωραίο να έχεις προβάδισμα 2-1. Δεν μπορούμε να το διασκεδάσουμε πολύ. Αύριο θα δούμε βίντεο και θα ετοιμαστούμε για το επόμενο παιχνίδι”.

Για το παιχνίδι στο T-Center: “Πρέπει να πάμε να κάνουμε τη δουλειά μας εκεί. Ξέρουμε ότι δεν θα είναι φιλόξενο περιβάλλον. Δεν θα μας σταματήσει αυτό από το να κάνουμε τη δουλειά μας. Δεν θα επιτρέψουημε να χάσουμε τη συγκέντρωση και την ενέργεια μας. Εάν παίξουμε όπως σήμερα, έχουμε καλές πιθανότητες για τη νίκη”.

Για την απουσία του στο Game 2: “Εμπιστεύομαι τον προπονητή μου και πιστεύω κάθε συμπαίκτη μου. Έχουμε μεγάλο ρόστερ. Όποιος παίζει δίνει τον καλύτερο του εαυτό. Η δουλειά μου σε αυτές τις καταστάσεις απαιτεί συγκέντρωση γιατί δεν ξέρω ποτέ πότε θα χρειαστεί να έρθει η ώρα μου. Απλά μένω προσηλωμένος”.

Για τη διαχείριση της ενέργειας μετά την κατάκτηση της EuroLeague: “Είναι απλά οι τελικοί. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για μάχη. Δεν πρέπει να περιμένεις ότι πρέπει να παίξεις. Δεν έχουν όλοι την ευκαιρία να παίξουν σε τελικό, δεν ξέρεις ποτέ εάν θα ξαναπαίξεις τέτοια ματς”.