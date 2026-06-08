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Γιαννακόπουλος σε Αγγελόπουλους: «Πως θα νιώσετε αν στο ΟΑΚΑ βρίζουν τα δικά σας παιδιά»

Η εύλογη απορία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.

Γιαννακόπουλος σε Αγγελόπουλους: «Πως θα νιώσετε αν στο ΟΑΚΑ βρίζουν τα δικά σας παιδιά»
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Με νέο Instagram Story τοποθετήθηκε ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, κατά τη διάρκεια των τελικών της GBL, αναφερόμενος στους ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτη Αγγελόπουλο και Γιώργος Αγγελόπουλο.

Ο ισχυρός άνδρας των «πράσινων» ρώτησε τους ιδιοκτήτες των Πειραιωτών πως θα νιώσουν εάν ένα ολόκληρο γήπεδο βρίζει τα παιδιά τους.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Γιαννακόπουλος

«Παναγιώτη και Γιώργο πώς θα νιώσετε αν έρθετε στο ΟΑΚΑ την Τετάρτη και ένα ολόκληρο γήπεδο μπει στη διαδικασία και βρίζει τα δικά σας τα παιδιά. Ελπίζω να μη γίνει κιόλας και να μην είμαι και εκεί και να μπορέσω να τους σταματήσω. Γιατί εσείς εκεί είστε και τώρα και την άλλη φορά. Πώς θα νιώσετε, θα νιώσετε καλά; Ελπίζω να μην χρειαστεί να απαντήσετε και να το νιώσετε».

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Γιαννακόπουλος σε Αγγελόπουλους: «Πως θα νιώσετε αν στο ΟΑΚΑ βρίζουν τα δικά σας παιδιά»

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