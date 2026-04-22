Παναθηναϊκός: Πάει για το «μπαμ» με Καρλ - Μια ανάσα από τον Γάλλο χρυσό Ολυμπιονίκη

Ο Παναθηναϊκός είναι κοντά σε συμφωνία με τον ακραίο Τιμ Καρλ για την ενίσχυση της ομάδας βόλεϊ ανδρών.

Ο Παναθηναϊκός δίνει μάχη για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στη Volley League. θέλοντας δύο ακόμα νίκες επί του ΠΑΟΚ για να πετύχει τον στόχο του, αλλά ταυτόχρονα φροντίζει να προχωρά και τον σχεδιασμό για τη νέα σεζόν.

Μετά την είδηση παραμονής του Δημήτρη Ανδρεόπουλου στην τεχνική ηγεσία, έρχεται και μια ακόμα σημαντική εξέλιξη.

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται πολύ κοντά σε μια σπουδαία συμφωνία με τον 30χρονο ακραίο Τιμ Καρλ. Ο διεθνής Γάλλος έχει κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 και το Nations League την ίδια χρονιά.

Ο Κάρλ, πέρα από την πατρίδα του, έχει αγωνιστεί στην Ιταλία με την φανέλα της Καλάμπρια, ενώ για τέσσερα χρόνια βρέθηκε στη Γερμανία, κατακτώντας τρία πρωταθλήματα με την Μπερλίν. Τη σεζόν 2024/25 πανηγύρισε το Κύπελλο Πολωνίας και την τρίτη θέση στο Champions League με τη Γιαστρέμπσκι, ενώ τη φετινή σεζόν αγωνίστηκε στην Ιαπωνία με τους Ναγκόγια Μπούλντογκς, με τους οποίους κατέκτησε το «Κύπελλο του Αυτοκράτορα».

Η καριέρα του Τιμ Καρλ

2025/26: Ναγκόγια Μπούλντογκς (Ιαπωνία)

2024/25: Γιαστρζέμπσκι (Πολωνία)

2020/21-2023/24: Μπερλίν (Γερμανία)

2019/20: Καλάμπρια (Ιταλία)

2017/18-2018/19: Αιάκιο (Γαλλία)

2014/15-2016/17: Κάνες (Γαλλία)

2012/13-2013/14: Σεντρ Νασιονάλ (Γαλλία)