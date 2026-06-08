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ΣΟΚ: Αισχρά υβριστικά συνθήματα στο ΣΕΦ από τον πρώην Πρόεδρο της ΕΟΕ (vid)

Η κάμερα «έπιασε» τον Σπύρο Καπράλο να τραγουδάει «Π…. γιοι Παναθηναϊκοί»

ΣΟΚ: Αισχρά υβριστικά συνθήματα στο ΣΕΦ από τον πρώην Πρόεδρο της ΕΟΕ (vid)
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Η κάμερα «έπιασε» τον Σπύρο Καπράλο να τραγουδάει «Π…. γιοι Παναθηναϊκοί» και ο ανθρώπινος νους δεν μπορεί να το πιστέψει.

Αν αυτό αληθεύει, αν αυτό δεν είναι photoshop τότε δεν έχει τέλος η κατρακύλα. Δεν έχει τέλος ο ξεπεσμός.

Μέσα σε όλα τα αισχρά που είδαμε απόψε το βράδυ στο ΣΕΦ είδαμε και τον Σπύρο Καπράλο σε ένα σοκαριστικό σκηνικό. Η κάμερα «έπιασε» τον πρώην Πρόεδρο της ΕΟΕ να τραγουδάει «Πουτ… γιοι Παναθηναϊκοί», όπως φαίνεται από τα βίντεο που έχουν κατακλείσει τα social media.

Δείτε το βίντεο

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