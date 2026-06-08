Σερέλης: «Σε δύο παιχνίδι στο ΣΕΦ οι βολές είναι 61-18 υπέρ του Ολυμπιακού»

Ο Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR γνώρισε την ήττα με 102-92 στο ΣΕΦ από τον Ολυμπιακό, με τους πράσινους πλέον να βρίσκονται πίσω με 2-1 στη σειρά των τελικών της GBL.

Ο Χρήστος Σερέλης στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα, αναφέρθηκε στη χαόδη διαφορά των βολών στα παιχνίδια που διεξάγονται στο Φάληρο, με τον έλληνα assistant να αποχωρεί από την αίθουσα, αμέσως μετά την πρώτη του τοποθέτηση.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Χρήστος Σερέλης στη συνέντευξη Τύπου:

«Δεν θα σπαταλήσω πολύ τον χρόνο σας. Θέλω μετά από δύο παιχνίδια, δύο τελικούς εδώ στο ΣΕΦ, να κάνω μία παρατήρηση για τους δύο αγώνες. Δύο πολύ υψηλού επιπέδου ομάδες, το ξέρετε πολύ καλά, με όχι πολύ μεγάλες διαφορές, παίζουν για να κερδίσουν τον τελικό του ελληνικού πρωταθλήματος. Και στα δύο αυτά παιχνίδια οι βολές είναι 61-18 υπέρ του Ολυμπιακού. Αυτό είναι απλά μία παρατήρηση. Τροφή για σκέψη για όλους μας».