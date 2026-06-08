Ο Μπαρτζώκας ζήτησε συγνώμη με... αιχμές - Οι... μπηχτές για Αταμάν!

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, τοποθετήθηκε μετά την απόφαση του αθλητικού δικαστή, ζητώντας συγγνώμη από τον φίλαθλο κόσμο για τη συμπεριφορά του, αναφερόμενος παράλληλα στο βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας.

Ο έμπειρος τεχνικός υποστήριξε ότι το συγκεκριμένο υλικό αποκτήθηκε και δημοσιοποιήθηκε παράνομα, τονίζοντας πως αισθάνεται την ανάγκη να απολογηθεί στους φιλάθλους για την εικόνα που δημιουργήθηκε.

Παράλληλα, δεν απέφυγε να αφήσει αιχμές προς την πλευρά του Παναθηναϊκού και τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, όπως και στον Εργκίν Αταμάν.

Αναλυτικά όσα είπε

«Πρέπει να πω και θα το πω ένα συγνώμη στον φίλαθλο κόσμο για ένα βίντεο που παρανόμως πάρθηκε στο χώρο των αποδυτηρίων. Για όσα έγιναν στο παιχνίδι δεν υπήρχε η παραμικρή αντίδραση. Στο πρώτο ημίχρονο που ο κ. Γιαννακόπουλος ζητούσε επίμονα τεχνική ποινή δεν είχα πει κουβέντα στους διαιτητές. Ζητώ συγνώμη. Επί τρεις ώρες έβριζαν εμένα, τη μάνα μου, τους αδερφούς Αγγελόπουλους και τον κ. Λεπενιώτη και μαθαίνω τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν. Είναι απορίας άξιον. Έχετε δει τι γίνεται σε αυτό το γήπεδο με μένα. Όταν μπαίνω στη φυσούνα, οι μπουνιές που πέφτουν απέξω, έχετε δει τι γίνεται. Ένας γνωστός οπαδός της Φιορεντίνα είχε σπάσει το χέρι του έτσι».

Για τη νίκη της ομάδας του είπε: «Προηγηθήκαμε στη σειρά πάλι εκμεταλλευόμενοι το πλεονέκτημα έδρας. Αξίζαμε να κερδίσουμε, ελέγξαμε το παιχνίδι, σκοράραμε πάνω από 100 πόντους. Τα παιχνίδια έχουν διαφορετικό χαρακτήρα, μπορείς να βάλεις 55 πόντους σε ένα ματς και σε ένα άλλο πάνω από 100. Είναι πώς διαχειρίζονται οι παίκτες τα παιχνίδια με την πνευματική τους κόπωση. Η ομάδα μας κατέκτησε πανάξια την Ευρωλίγκα, ήταν μια ανακούφιση γιατί το κυνηγούσαμε χρόνια και αυτό δημιουργεί ένα άδειασμα κινήτρου και συγκέντρωσης. Αμφέβαλα σε κάποιο σημείο, αλλά σήμερα ανταποκριθήκαμε καλά. Θα πάμε σε δύο μέρες εκεί και αν γίνεται θα κερδίσουμε. Ο Παναθηναϊκός είναι πολύ καλή ομάδα, με πολύ καλούς παίκτες, ο προπονητής της είναι-όπως λέει και ο ίδιος-ο καλύτερος την τελευταία δεκαετία. Η πρόκληση είναι μεγάλη για μας».

Κληθείς να σχολιάσει τα παράπονα του Παναθηναϊκού για τη διαιτησία είπε: «Δεν θα ήθελα να μπω στη λογική για το πώς αντιμετωπίζει ο Παναθηναϊκός την Ευρωλίγκα, το ελληνικό πρωτάθλημα, τα ντέρμπι, πριν ή μετά τα παιχνίδια. Είναι δικό τους θέμα. Εμείς ασχολούμαστε με το δικό μας παιχνίδι, το τι κάνει ο Παναθηναϊκός είναι δικό του θέμα. Ας μιλήσουν για αυτό το θέμα οι διοικήσεις. Πώς είναι δυνατόν ένας πρόεδρος να επιτίθεται συνέχεια σε έναν προπονητή. Σέβομαι κάθε προπονητή, είναι φιλοξενούμενος στην Ελλάδα ως Τούρκος, εννοώ ως άλλης εθνικότητας άνθρωπος. Κάθε φορά που έρχεται πάω και τον αγκαλιάζω».

Σχετικά με το γεγονός ότι δεν αγωνίστηκε ο Κώστας Παπανικολάου είπε: «Ο Παπανικολάου έκανε δύο ενέσεις σήμερα, μία το πρωί και μία αργότερα, προς τιμήν του για να παίξει. Όμως επειδή η σειρά είναι έτσι όπως είναι, πήγαμε σε ένα πιο κλειστό ροτέισον. Προσπαθήσαμε να δώσουμε κάποια διαλλείματα στους παίκτες και να μην έχουν συνεχόμενα λεπτά. Άλλες φορές αποδίδει, άλλες όχι».

Για την κατάσταση του Τάιλερ Ντόρσεϊ ανέφερε: «Σήμερα έκανε καλύτερη προπόνηση. Θα δούμε πώς θα είναι και αύριο και ελπίζουμε να είναι την Τετάρτη διαθέσιμος».